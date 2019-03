BERLINER MORGENPOST: Enteignen? Unbezahlbar - Kommentar von Jochim Stoltenberg zum geplanten Volksbegehren und den Konsequenzen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die jetzt aus der Stadtentwicklungsverwaltungbekannt gewordene grobe Kostenschätzung belegt den ganzen Irrsinn derEnteignungskampagne. Denn enteignen bedeutet in einer Demokratie janicht einfach wegnehmen, sondern angemessen entschädigen oder imkonkreten Fall wohl eher zu Marktpreisen zurückkaufen.Mehr als 36 Milliarden Euro könnte kosten, was die Initiatoren desEnteignungsverfahrens vom Senat verlangen. Oder sollte diese Rechnungetwa eine bewusst bösartige sein, um ein Volksbegehren von vornhereinzum Scheitern zu verurteilen?Eher das Gegenteil wäre zu vermuten: DieStadtentwicklungsverwaltung untersteht der StadtentwicklungssenatorinKatrin Lompscher. Und ihre Partei hegt bekanntlich große Sympathienfür Enteignungen auf dem für viele Berliner fast unbezahlbargewordenen Wohnungsmarkt. An dem Zahlenwerk ist folglich schwerlichzu rütteln.Und deshalb erlaubt es allein eine Konsequenz: Endlich Schluss mitdem realitätsfernen Enteignungsgefasel. Wenn, wie zu vermuten, sichdie Initiatoren des Volksbegehrens nicht überzeugen lassen, dannmüssen zumindest der Senat und die ihn tragenden Parteien endlich aufdas hören, was ihnen alle Experten seit Wochen dringlichst raten:Nicht Wohnungen kaufen, sondern neue bauen.