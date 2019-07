BERLINER MORGENPOST: Energiegeladene Stadtwerke / Kommentar von Jens Anker zu Berliner Stadtwerke

Berlin (ots) - Kurzform: Die Stadtwerke könnten ein wichtigerPartner beim Erreichen der Energieziele sein, bis zum Jahr 2050 zueiner klimaneutralen Stadt zu werden. Das heißt, 85 Prozent desKohlendioxidausstoßes einzusparen. Anders als bei den großenEnergieerzeugern hat das Land die Möglichkeit, dem Landesunternehmendas Erreichen der Ziele verbindlich vorzuschreiben. Tatsächlich istdie Stadt davon noch weit entfernt, zuletzt stieg der Ausstoß desklimaschädlichen Kohlendioxids sogar an. Doch das wollen immerweniger Menschen hinnehmen. Darauf wird die Politik spürbar reagierenmüssen, will sie nicht von den Wählern abgestraft werden.Der vollständige Kommentar: Es ist ein harter und beschwerlicherWeg hin zu einem nennenswerten Akteur am Energiemarkt, aber dieBerliner Stadtwerke gehen ihn Schritt für Schritt. Vor sechs Jahrenvom rot-schwarzen Senat gegründet, fristete es zunächst einSchattendasein, da es nicht am Strommarkt tätig sein durfte. Dasänderte sich erst vor zwei Jahren, als der aktuelle Senat den Weg füreinen landeseigenen Stromanbieter frei machte und 100 Millionen Eurofür Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienfreimachte. Mittlerweile sind die Stadtwerke Kooperationen mit denmeisten landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, vielenSenatsverwaltungen und anderen Landesbetrieben eingegangen. DasUnternehmen produziert inzwischen 28 Megawatt Energie, 20 Megawattdavon aus Windenergie. Das entspricht dem Stromverbrauch von 31.000Berliner Haushalten. Das ist beachtlich, reicht aber an die großenEnergieversorger lange noch nicht heran. Insgesamt haben sich erstetwas mehr als 3000 Berliner entschieden, den Energiebedarf bei denlandeseigenen Stadtwerken zu bestellen - trotz wettbewerbsfähigerPreise für den Hausstrom. Dabei könnten die Stadtwerke ein wichtigerPartner beim Erreichen der Energieziele sein, bis zum Jahr 2050 zueiner klimaneutralen Stadt zu werden. Das heißt, 85 Prozent desKohlendioxidausstoßes einzusparen. Anders als bei den großenEnergieerzeugern hat das Land die Möglichkeit, dem Landesunternehmendas Erreichen der Ziele verbindlich vorzuschreiben. Tatsächlich istdie Stadt davon noch weit entfernt, zuletzt stieg der Ausstoß desklimaschädlichen Kohlendioxids sogar an. Doch das wollen immerweniger Menschen hinnehmen. Darauf wird die Politik spürbar reagierenmüssen, will sie nicht von den Wählern abgestraft werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell