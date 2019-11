BERLINER MORGENPOST: Die Eltern sind gefragt / Leitartikel von Birgitta Stauber zu den Verhaltensauffälligkeiten bei Schulkindern

Berlin (ots) - So viele Depressionen, so viele Essstörungen, Angstzustände, dazuein gestörtes Verhältnis zum Körper: Was fehlt Kindern und Jugendlichen heutebloß in dieser Wohlstandsgesellschaft, und wie können wir ihnen helfen?Mag sein, dass sich die wachsende Zahl psychisch kranker Kinder damit erklärenlässt, dass Eltern wie Lehrer viel früher reagieren. Mag sein, dass es infrüheren Zeiten hinsichtlich der seelischen Gesundheit Heranwachsender wenigerSensibilität gab. Doch wenn tatsächlich jedes vierte Schulkind Auffälligkeitenzeigt, dann kommt eine unfassbar hohe Zahl an Jungen und Mädchen nicht mit sichund der Gesellschaft klar. Wenn dann noch, wie die Kinder- und Jugendärztemutmaßen, eine erhebliche Dunkelziffer hinzukommt, ist das tatsächlich einäußerst verstörender Zustand einer Generation. Das lässt sich nicht mehr abtunmit Sprüchen wie: Früher hatten wir auch viele verzweifelte Kinder in derKlasse.Bei der Frage nach den Ursachen ist man schnell bei den sozialen Netzwerken unddem öffentlichen Druck, der durch Instagram und Co. aufgebaut wird. AufmerksameEltern kennen das: Wenn jugendliche Mädchen sich selbst fotografieren für einerfolgreiches Selfie, verziehen sie gern ihren Mund zum sogenannten Duckface,einer Schnute, die dem Gesicht einen leicht lasziven Touch gibt. Als wenigeralbern, aber umso sexyer gilt das "Fish Gape", bei dem der Mund wie ein offenesFischmaul inszeniert wird. Wird dann noch die richtige Barbie-Pose eingenommen,dann gibt es in der Community eine "Eins" für die Selbstinszenierung.Dabei gilt: Je näher dran am Influencer-Vorbild man ist, desto besser für dieLikes und Shares. Und die sind die Währung, um die es geht. Doch welcher Körperist so makellos, dass er dem (öffentlichen) Vergleich standhält?Das ganze Prozedere ist eben anders als früher, als wir experimentierten mitBlondierungen, megakurzen Rüschen-Röckchen und dem allzu sorglosen Griff in dieLidschatten-Dose. Die meisten von uns waren nicht in der Lage, die Versuche derSelbstinszenierung einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Heutehingegen wird die Suche nach einer positiven Bewertung schnell zum größtenProblem. Auch wenn Schulen eine Menge mit Aufklärungsaktionen tun undSozialarbeiter einbinden: Hier ist die kleinste Keimzelle der Gesellschaftgefragt - die Familie. Und da ist eben vieles im Fluss: Vater wie Mutter werdenheutzutage voll und ganz vom Beruf in Beschlag genommen, Kinder sind vollkommenbeschäftigt mit Ganztagsschule und dem sonstigen Programm.Ganz abgesehen von sich auflösenden und sich neu formierenden Familien, in denensich jedes Mitglied erst mal neu finden muss. Wer hat da abends noch Kraft, denLieferando- und Netflix-Verlockungen zu widerstehen, selbst zu kochen und beimEssen Grundsatzdiskussionen über offene Profile zu führen oder den überdrehtenTeenager aufzufangen? Ihm zu helfen, dem Gruppendruck zu widerstehen und eineHaltung zu finden, etwa zu Mobbing, Diskriminierung (auch, um etwa dem Hass aufden eigenen Körper etwas entgegenzusetzen) und Gewalt?Wer schafft es, den Nachwuchs (und dessen Freunde) nach draußen zumFußballspielen zu schicken und so lange die Smartphones einzukassieren? Vorlauter Erschöpfung lebt die Familie mitunter wie eine Wohngemeinschaft, über dersich eine wabernde Gleichgültigkeit breitgemacht hat, nach dem Motto: Sollendoch die Schulen den Kampf führen. Der Teenager wird sich schon wiedereinkriegen. Die Wahrheit ist: Er kriegt sich eben viel zu oft nicht ein.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4446752OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell