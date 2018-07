BERLINER MORGENPOST: Eklatanter Kontrollverlust - Kommentar von Jens Anker zum Medikamentenskandal in Brandenburg

Berlin (ots) - Dieser Skandal ist auch eine Woche nachBekanntwerden schwer vorstellbar. Über Monate haben mindestens zweiMitarbeiter des Brandenburger Landesamtes für Gesundheit ihreVorgesetzten unerkannt genarrt und getäuscht.Obwohl spätestens seit März vergangenen Jahres bekannt war, dassdie Staatsanwaltschaft gegen ein Brandenburger Unternehmen ermittelt,weil es im Verdacht steht, mit gestohlenen und gefälschtenMedikamenten zu handeln, hielten die Mitarbeiter still, vertuschtenalles und täuschten ihre Vorgesetzten regelrecht über das Ausmaß. DieStrafanzeigen gegen die beiden Mitarbeiter waren folgerichtig.Viel schwerwiegender ist in diesem Fall jedoch die Ungewissheitfür die betroffenen Patienten und deren Angehörige. Viele Fragenlassen sich kaum noch aufklären, da die meisten Medikamente längstverabreicht wurden.Offenbar herrschte in einem wichtigen Bereich desGesundheitswesens, der Medikamentenaufsicht, ein eklatanterKontrollverlust. Für Gesundheitsministerin Diana Golze wird es eng.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell