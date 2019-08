BERLINER MORGENPOST: Einfach überrollt / Kommentar von Isabell Jürgens zu den neuen Maßnahmen gegen die E-Roller-Flut

Berlin (ots) - Seit gerade einmal zwei Monaten dürfen E-Scooterlegal in Deutschland gefahren werden. Und der naive Glaube, dass dieTretroller mit Elektroantrieb sich zur umweltschonenden Alternativezum Autoverkehr entwickeln, hat sich gründlich zerschlagen. Genaudas Gegenteil ist eingetreten. Statt die Innenstadt zu entlasten,haben die Anbieter die City geradezu geflutet mit ihren Mietrollern,die nun in Massen Gehwege verstopfen, Bushaltestellen versperren oderals Elektroschrott im Gebüsch oder der Spree landen. In nur wenigenWochen haben es die meist jugendlichen Nutzer zudem geschafft, durchrücksichtslose Fahrweise alle anderen Verkehrsteilnehmer gegen sichaufzubringen.Zugegeben: Die Zulassung der Roller hat BundesverkehrsministerAndreas Scheuer (CSU) und nicht Berlin auf den Weg gebracht. AberBerlin hat es versäumt, die Anbieter frühzeitig in die Pflicht zunehmen und mit klaren Spielregeln dafür zu sorgen, dass die E-Scooternicht zum Problemfall werden. Die Verkehrssenatorin begründet diesdamit, man habe die Einführung des an sich erwünschten Neuzugangsnicht schon von vornherein durch zu viele Einschränkungen behindernwollen. Und man habe ja, nachdem das Problem erkannt sei, schnellgehandelt.Eine Aussage, die verwundert. Denn in anderen Metropolen, in denendie E-Scooter schon länger zugelassen sind, sind genau die Problemeaufgetaucht, mit denen sich nun die Berliner herumschlagen müssen.Die Senatorin hätte gewarnt sein müssen. Parkverbote auf Gehwegen undan Sehenswürdigkeiten sind überfällig. Und das Märchen von derumweltfreundlichen Mobilitätsalternative ist angesichts derHaltbarkeit der Mietroller von höchstens sechs Monaten ohnehin längstentzaubert.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell