BERLINER MORGENPOST: Eine gute Wahl / Kommentar von Isabell Jürgens über die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte

Berlin (ots) - Gesetzlich oder privat? Bislang stellte sichBerlins Staatsdienern die Frage nach der für sie günstigstenKrankenversicherung nicht. Denn Beamte, die sich gesetzlichversicherten, mussten den gesamten Betrag bislang aus eigener Taschebezahlen. Bei den privat Versicherten dagegen beteiligte sich derDienstherr mit der sogenannten Beihilfe an den Behandlungskosten.Kein Wunder, dass von den rund 58.000 Beamten in Berlin nur etwa9000 gesetzlich versichert sind. Berlins Finanzsenator will denBediensteten nun künftig eine echte Wahl eröffnen. Analog zumBeihilfeanspruch sollen Beamte auch einen Arbeitgeberbeitrag zurgesetzlichen Krankenversicherung bekommen können. Das ist gut so.Denn tatsächlich kann es mit diesem Vorstoß gelingen, diegesetzliche Krankenversicherung zu stärken und die Ungleichbehandlungvon gesetzlich und privat Versicherten abzubauen. Schließlich hat diegesetzliche Krankenversicherung beispielsweise den Vorteil, dass eskeine Steigerung der Beiträge ausgerechnet im Alter gibt, wennaufgrund des Ruhestandes das Einkommen sinkt. Allerdings weist derBeamtenbund zu Recht darauf hin, dass jeder Beamte genau prüfensollte, ob es sich für ihn lohnt, in eine gesetzliche Krankenkasse zuwechseln.Denn viele Leistungen, die die Privaten bezahlen, sind bei dengesetzlichen Krankenkassen ausgeklammert. Am Ende wird es deshalbwohl keine größere Fluchtbewegung aus den privaten hin zu dengesetzlichen Krankenkassen geben, wie auch das Beispiel Hamburgzeigt. Gut ist auch, dass die Rechnung für den Steuerzahler ebenfallsaufgeht: Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung, die nachgerechnethat, könnten Bund und Länder mit einem Systemwechsel weg von derBeihilfe bis zum Jahr 2030 rund 60 Milliarden Euro einsparen.