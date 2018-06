BERLINER MORGENPOST: E-Autos sind noch exotisch / Kommentar von Thomas Fülling zu Elektroautos

Berlin (ots) - Kurzform: Mit seinem jetzt aufgelegtenFörderprogramm macht der Berliner Senat einen Schritt in die richtigeRichtung. Denn es richtet sich an Gewerbetreibende wie Handwerker,Fahrlehrer, Taxibetriebe oder Hauspflegedienste. Die legen nicht nursehr viel mehr Kilometer mit dem Auto in der Stadt zurück, sie sindauch darauf angewiesen. Der Umstieg auf Bus oder Bahn ist etwa füreine Altenpflegerin keine ernst zu nehmende Empfehlung. Zudem ist esdem Senat als erster Landesregierung gelungen, dass die Subventionenvon Bund und vom Land gleichzeitig in Anspruch genommen werdendürfen. Bis zu 9500 Euro kommen im günstigsten Fall für denAutokäufer zusammen, damit könnte sich die Anschaffung fürUnternehmen wirtschaftlich durchaus rechnen.Der vollständige Kommentar: Eine Million Elektroautos sollen 2020auf Deutschlands Straßen fahren. Zwei Jahre vor Fristende ist dieBundesregierung von diesem 2008 vollmundig ausgerufenen Ziel nochLichtjahre entfernt. Und auch in Berlin, nach dem erklärten Willendes Senats ein "Schaufenster für Elektromobilität", sind reinelektrisch angetriebene Fahrzeuge bis heute Exoten. Nicht einmal 0,3Prozent der in der Hauptstadt zugelassenen Pkw sind mitumweltfreundlichen Antrieben - egal ob Elektro oder Hybrid -unterwegs. Die Gründe dafür sind simpel: Bis heute liegen dieKaufpreise für Elektro-Pkw empfindlich über denen für gleich großeAutos mit herkömmlichen Verbrennermotoren. Hinzu kommen die noch vielzu geringen Reichweiten. Trotz aller Warnungen vor der großenKlima-Katastrophe: Elektroautos sind bislang keine echte Empfehlungfür den Alltag, erst recht nicht für die vielen Berliner, die genauaufs Geld schauen müssen. Ohne finanzielle Anreize wird es also nichtgehen. Mit seinem jetzt aufgelegten Förderprogramm macht der BerlinerSenat dabei einen Schritt in die richtige Richtung. Denn es richtetsich nicht an Privatnutzer, sondern an Gewerbetreibende wieHandwerker, Fahrlehrer, Taxibetriebe oder Hauspflegedienste. Dielegen nicht nur sehr viel mehr Kilometer mit dem Auto in der Stadtzurück, sie sind auch darauf angewiesen. Der Umstieg auf Bus oderBahn ist etwa für eine Altenpflegerin keine ernst zu nehmendeEmpfehlung. Zudem ist es dem Senat als erster Landesregierunggelungen, dass die Subventionen von Bund und vom Land gleichzeitig inAnspruch genommen werden dürfen. Bis zu 9500 Euro kommen imgünstigsten Fall für den Autokäufer zusammen, damit könnte sich dieAnschaffung für Unternehmen wirtschaftlich durchaus rechnen. Nunkommt es allerdings darauf an, dass der Senat deutlich mehr für denAufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur macht. Denn diesteckt selbst in der "Schaufensterstadt für Elektromobilität" noch inden Kinderschuhen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell