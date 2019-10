BERLINER MORGENPOST: Drogen müssen geächtet bleiben / Kommentar von Gilbert Schomaker

Berlin (ots) - Der Besitz geringer Mengen Kokain oder Heroin sollnicht mehr geahndet werden, fordert die Grünen-Politikerin CatherinaPieroth. Eine solche Freigabe wäre grundfalsch und ein fatalesSignal: Schon jetzt fahren viele junge Berlin-Besucher zum GörlitzerPark, weil sie gelesen haben, wie leicht man dort an einen Jointkommt. Wenn nun auch noch die Botschaft in die Welt gesendet wird, inBerlin dürfe man auch Kokain und Heroin besitzen, dann wird derDrogentourismus noch zunehmen. Die Forderung passt zur Linie derGrünen-Drogenpolitik, den Konsum zu liberalisieren. Es ist derfalsche Weg. Er wird zu noch mehr Drogen in Berlin führen. DieAbhängigen brauchen Hilfen, wie sie aus der Sucht herauskommen.Drogenbesitz hilft ihnen wenig. Es muss bei der gesellschaftlichenÄchtung der Drogen bleiben.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell