BERLINER MORGENPOST: Dreifaches Ärgernis BER - Kommentar von Joachim Fahrun zum Berliner Flughafenprojekt

Berlin (ots) - Jetzt, aber mal wirklich, fordert Müller nach zweiJahren an der Spitze des Aufsichtsrats vom Flughafenchef KarstenMühlenfeld eine klare Ansage, wann das Ding endlich aufmachen kann.Müller selbst hält die Zeit zwischen der Desaster-Absage 2012 undseinem Amtsantritt 2014 mittlerweile für verlorene Jahre. In dieserZeit standen Klaus Wowereit und Matthias Platzeck dem Gremium vor,wie Müller viel beschäftigte Regierungschefs. Es hat sich als Fehlererwiesen, viel beschäftigte Politiker mit der Kontrolle desPannen-Projekts zu betrauen. Es steht aber zu befürchten, dassPersonalwechsel weder in der Flughafengesellschaft noch imAufsichtsrat irgendetwas nützen. Es ist ein Jammer. Lesen Sie denganzen Kommentar unter http://bit.ly/2jpOCvTPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell