BERLINER MORGENPOST: Ein Drama namens SPD / Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots) - An diesem Wahlsonntag wird die Bundespolitik nochlange zu kauen haben: Der Wähler hat die großen - oder besser,ehemals großen - Volksparteien wieder brutal abgestraft. Die Unionbleibt zwar stärkste Kraft, ist aber weiter im Abschwung. Die SPDerlebt ein Drama und landet deutlich hinter den Grünen, die sichglatt verdoppeln konnten.Es ist eine historische Demütigung für die Sozialdemokraten.Endgültig vorbei ist die Zeit, als Gerhard Schröder noch der Chefkochin der rot-grünen Koalition war und den kleinen Partner breitbeinigals "Kellner" verhöhnen konnte.Die Sozialdemokraten sind mittlerweile in derart desolaterVerfassung, dass sie froh sein können, wenn sie überhaupt nochirgendwo mitregieren können. Sogar im SPD-treuen Bremen ist ihrehistorische Vormachtstellung offensichtlich Geschichte. Jetzt gehtdas altbekannte Spiel wieder los: Abrechnung mit dem Parteichef!Diesmal ist die erste weibliche Vorsitzende Andrea Nahles dran. Siehat gekämpft und es trotzdem nicht geschafft hat, die Partei aus derTodesspirale herauszuführen.Dass ausgerechnet der Wahlverlierer Martin Schulz jetzt einenPutsch gegen sie anführt, zeigt, wie dramatisch die Personalsituationin Deutschlands ältester Volkspartei ist. Und mit jeder neuen Rundeder Selbstzerfleischung rutscht die SPD noch tiefer in den Keller. Esdroht die reale Gefahr, dass die Partei von Willy Brandt wieFrankreichs Sozialisten den Weg in die Bedeutungslosigkeit angetretenhat.Auch die Union ist ein Verlierer dieser Europawahl. DieArbeitsteilung von Parteivorsitzender und Kanzlerin hat den Wähleroffenbar nicht überzeugt. Dazu kam ein Spitzenkandidat, der zwar vielSeriosität, aber wenig Charisma zu bieten hatte. Bis gestern kanntejeder dritte Wähler Manfred Weber nicht. Das reicht am Ende ebennicht für einen klaren Sieg und macht Webers Traum vom Präsidentenamtin Brüssel noch unrealistischer.Überhaupt war der Europawahlkampf angesichts der großenHerausforderungen insgesamt erstaunlich blass. Dass die teureWahlkampftruppe von CDU/CSU sich auf den letzten Metern von einemblauhaarigen Youtuber an die Wand spielen ließ, war "f***ing krass",um es mit Rezo, dem selbst ernannten CDU-"Zerstörer" mal drastisch zuformulieren. Vielleicht finden die Volksparteien die Kraft,grundsätzlich mal über einen modernen Wahlkampf nachzudenken. Deralte Dreikampf aus sinnfreien Plakaten, Wahlkampfauftritten mitPapierfähnchen und den berühmten Info-Klapptischen in derFußgängerzone ist endgültig aus der Zeit gefallen.Wer dagegen die sozialen Netzwerke beherrscht und auf Emotionenstatt auf bürgerfernen Polit-Sprech setzt, wird gehört. Das mögenTraditionalisten beklagen, aber es ist trotzdem wahr. Wie esfunktioniert, können Union und SPD von den Grünen lernen. Diese habenoffensichtlich mit ihren Themen den Nerv der Wähler exakt getroffen.Sie triumphierten in den Großstädten und haben jetzt ein politischesLuxus-Problem: Sie brauchen einen Kanzlerkandidaten. Zwei Ergebnissehat die Wahl, die durchaus Grund zur Freude sind. Zum einen konntedie AfD in Deutschland mit ihrem populistischen Anti-Europa-Kurs fürkeinen Erdrutsch sorgen. Die Rechten blieben deutschlandweit unterden Prognosen, nur im Osten wurden sie wirklich stark. Undgleichzeitig ist die Wahlbeteiligung der Deutschen deutlichgestiegen.Das Interesse an Europa ist größer geworden. Die Jungen sindoffenbar wach geworden und wollen sich einmischen. Das sollten alle -auch die großen Wahlverlierer - durchaus als Chance begreifen.