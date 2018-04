BERLINER MORGENPOST: Drama-Queen SPD / Leitartikel von Tim Braune zur SPD

Berlin (ots) - Kurzform: Ohne den Genossen zu nahe treten zuwollen, muss man ihnen nach diesem Parteitag in Wiesbaden entgeistertzurufen: Ihr habt den Schuss nicht gehört! Gerade sieben Monate sindvergangen seit dem Absturz bei der Wahl auf 20,5 Prozent. DieVolkspartei SPD schaut in den Abgrund - und viele Funktionäreglauben, es sei jetzt noch Zeit für Machtspiele und dafür, alteRechnungen zu begleichen. Andrea Nahles wird Zeit brauchen, ihrenherben Dämpfer wegzustecken. Sie kann sich damit trösten, dass dieSPD ja seit Jahrzehnten die Tradition pflegt, ihr Spitzenpersonalregelmäßig abzuwatschen.Der vollständige Leitartikel: Was für ein bitterer Start fürAndrea Nahles. Seit drei Jahrzehnten malocht sie für dieSozialdemokratie. Als erste Frau an der SPD-Spitze überhaupt schreibtsie Geschichte. Und dann wird sie von der eigenen Partei abgestraft.66 Prozent sind eine schwere Hypothek, da gibt es nichts zubeschönigen. Ohne den Genossen zu nahe treten zu wollen, muss manihnen nach diesem Parteitag in Wiesbaden entgeistert zurufen: Ihrhabt den Schuss nicht gehört! Gerade sieben Monate sind vergangenseit dem Absturz bei der Wahl auf 20,5 Prozent. Die Volkspartei SPDschaut in den Abgrund - und viele Funktionäre glauben, es sei jetztnoch Zeit für Machtspiele und dafür, alte Rechnungen zu begleichen.Nicht alle verweigerten Nahles aus Harakiri die Gefolgschaft, sondernkönnen sicher gute Gründe anführen. Enttäuschte Delegierte, dieunverändert die GroKo für den Grund allen sozialdemokratischen Übelshalten und Nahles & Co. den Kursschwenk nach dem Jamaika-Ausverübeln. Stramme Parteilinke, die Nahles seit Langem nachtragen,dass sie ideologisch längst den Weg in die pragmatische Mittegegangen ist, wo Macht und Ämter warten. Dazu Anhänger von SigmarGabriel, die es offensichtlich nicht verwinden können, wie kühlNahles den populären Ex-Außenminister und Ex-Parteichef abservierte.Natürlich kostete sie auch die Kampfabstimmung um den VorsitzStimmen. Unsouverän war zudem der Umgang der Parteiführung mit derHerausforderin Simone Lange. Das schürte neues Unbehagen. Sie hieltin Wiesbaden eine nette Rede, aber mit utopischen, unbezahlbarenIdeen. Naive Sozialstaatsromantik reichte Lange, um mehr als 27Prozent zu bekommen. Was wäre passiert, wenn die FlensburgerOberbürgermeisterin eine überragende Rede gehalten hätte? Hätte dieDrama-Queen SPD es am Ende noch fertiggebracht, ihre vielleichtletzte Hoffnungsträgerin Nahles ganz in die Wüste zu schicken? DieParteiführung hat unterschätzt, wie viel Wut über "die da oben" inBerlin sich in der Partei angesammelt hat. Lange war nur ein Ventildafür. Nahles wiederum war schon immer unbequem. Ihre im engen Zirkelgehütete Macht macht viele an der Basis misstrauisch. Die 47-jährigeMaurerstochter aus der Eifel hat aber eine Menge vorzuweisen.Mindestlohn, Rente mit 63 und zig andere Sozialgesetze boxte sie alsArbeitsministerin erfolgreich gegen die Union durch. In den neuenKoalitionsvertrag schrieb Nahles gemeinsam mit Martin Schulz und OlafScholz viele neue soziale Wohltaten. Die Partei dankt es ihr nicht.Zu tief sitzt das Misstrauen. Nahles und die Führung haben geglaubt,die durch den Eintritt in die große Koalition gerissenen Wunden seiendurch die zahllosen Therapiesitzungen mit der Basis zumindestansatzweise geheilt. Pustekuchen. Ohne jede Ironie könnte der Schockvon Wiesbaden aber auch etwas Gutes für Nahles bewirken. MartinSchulz erlebte die Schizophrenie der SPD von oben nach unten. Wie imRausch schickte ihn die Partei mit 100 Prozent in dieKanzlerkandidatur - der Europäer aus Würselen brach unter dieser Lastzusammen. Nahles wird Zeit brauchen, ihren herben Dämpferwegzustecken. Sie kann sich damit trösten, dass die SPD ja seitJahrzehnten die Tradition pflegt, ihr Spitzenpersonal regelmäßigabzuwatschen. Aber Nahles ist aus hartem Holz geschnitzt. Eine Nahlesduckt sich nicht weg. Man kann ihr als Demokrat nur Erfolg wünschen.Scheitert Nahles, scheitert vielleicht die SPD. Für Deutschland wäredas in Zeiten, in denen Rechte wieder in großer Zahl im Bundestagsitzen, ein gefährlicher Weg.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell