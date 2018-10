BERLINER MORGENPOST: Diskussion darf kein Tabu sein - Kommentar von Gudrun Mallwitz zur Debatte über eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes

Berlin (ots) - Das Tempelhofer Feld gehört mittlerweile zu Berlinwie der Große Tiergarten oder der Grunewald. Seit die riesigeFreifläche des ehemaligen Flughafens 2010 für die Öffentlichkeitfreigegeben wurde, hat sie sich nicht nur zur größten Spielwiese derBerliner entwickelt.Dennoch muss die Diskussion um eine Randbebauung geführt werden.Sie darf kein Tabu sein - auch nicht, obwohl sich die Berliner imVolksentscheid 2014 mehrheitlich gegen eine Bebauung ausgesprochenhatten. Seither hat die Stadt sich stark verändert, und der Drucknimmt weiter zu: Berlin wächst rasant, Wohnungsnot treibt die Preisefür Eigentum und Miete in die Höhe. Ein Ende ist nicht abzusehen.Natürlich darf sich die Politik nicht einfach über den Willen derBürger hinwegsetzen. Deshalb sollten die Berliner erneut darüberabstimmen können, ob nicht doch Wohnungen, Schulen, Kitas undSportplätze am Rand der über 300 Hektar großen freien Flächenentstehen dürfen. In dieser Legislaturperiode wäre dies zu früh. Dochdie nächste Berliner Regierung wird sich ab 2021 mit dem Themaauseinandersetzen müssen.Der erste Volksentscheid ging auch deshalb für den Senat schief,weil die Berliner damit auch ihre Unzufriedenheit mit der Politik desdamaligen rot-schwarzen Senats zeigten. Außerdem waren dieWohnungsbaupläne überdimensioniert.Die Forderung, ein neuer Anlauf dürfe nicht von der Politikausgehen, ist richtig. Was die Politik allerdings schon liefernmuss, ist ein überzeugendes Konzept für diesen so ungewöhnlichen Ort.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell