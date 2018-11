BERLINER MORGENPOST: Digital ist besser / Leitartikel von Theresa Martus zur Digitalisierung

Berlin (ots) - Kurzform: Sich auf Digitalisierung auch vonStaatsseite einzulassen, heißt nicht, die Ansprücheherunterzuschrauben: Online-Dienstleistungen von Behörden müssengleichzeitig sicher und einfach zu bedienen sein. KünstlicheIntelligenz als Wirtschaftsfaktor, wie sie die Bundesregierung jetztfördern will, muss nach nachvollziehbaren Kriterien arbeiten.Programmierte Inhalte dürfen nicht ihren Schöpfern allein überlassenwerden. Das alles ist kompliziert und oft widersprüchlich. Umsonötiger ist es, dass Bürger diese Entwicklungen kritisch begleiten,anstatt bei der ersten Gelegenheit eine Absage zu erteilen. Es istnicht Aufgabe von Bürgern, die Verwaltung zu digitalisieren oderBedingungen zu schaffen, unter denen Spitzenforscher lieber hierentwickeln wollen als in Palo Alto. Aber es ist ihre Aufgabe, all daseinzufordern - und es anzunehmen, wenn es angeboten wird.Der vollständige Leitartikel: "Das Internet ist für uns alleNeuland", sagte Angela Merkel 2013 und löste damit in großen Teilenebendieses Internets gleichermaßen Erheiterung und Verzweiflung aus.Ich gebe zu, ich habe auch gelacht: Die Kanzlerin, unumkehrbaranalog, keine Ahnung von der digitalen Welt. Nun, die Kanzlerin hataufgeholt, und mit ihr die gesamte Regierung: Es dürfte kaum jemandmehr am Kabinettstisch sitzen, der nicht verstanden hat, dassDeutschlands Innovationskraft, seine Zukunftsfähigkeit und damit dasgute Leben, das so viele hier genießen, entscheidend davon abhängen,wie schnell sich das Land an die veränderten Anforderungen anpassenkann. Zwischen Erkennen und Umsetzen liegt allerdings viel Arbeit,und der Vorsprung der anderen ist groß. Das liegt auch daran, dass eslange gedauert hat, bis in Berlin verstanden wurde, dass das, was imSilicon Valley entschieden wird, hier auch Konsequenzen hat. Aber beiallem verständlichen Frust über langen Stillstand und Deutschlandsdigitale Trägheit: Nur danach zu rufen, dass die Politik es jetztbitte richten möge, reicht nicht. Denn auch in Nationen wie den USA,Estland oder Israel, die deutlich mehr online sind, sind es nicht dieoft in die Jahre gekommenen Volksvertreter, die Innovationvorantreiben. (Eindrucksvoll zu besichtigen war dieser Fakt zuletztbei der Anhörung vor dem US-Senat zu einem Datenskandal bei Facebook,als ein fassungsloser Mark Zuckerberg einem Senator erklärte, dassdie Plattform für Nutzer kostenlos ist, weil sie durch Werbungfinanziert wird.) Treiber von neuen Entwicklungen sind stattdessenMenschen, die Ideen haben und umsetzen, ein Publikum, das Neuesschnell aufnimmt und ausprobiert und das ebenso schnell bessereLösungen einfordert, wenn etwas nicht klappt - anstatt wieder zuStift und Papier zurückzukehren. Gerade dieser Impuls ist aber inDeutschland weitverbreitet. Der Anteil der Bürger, die digitaleVerwaltungsangebote nutzen, ist von 2016 bis 2018 gesunken, statt zusteigen. Die Idee, dem Staat digital eine große Menge von Datenzugänglich zu machen, stößt zum Beispiel aus historischen und sehrgut nachvollziehbaren Gründen bei vielen Bürgern auf großesMisstrauen. Aber zu häufig endet die Debatte an dieser Stelle: Hiergibt es Risiken, also lassen wir es lieber. Dabei ist die Fragelängst nicht mehr, ob sich auch der bürokratische Teil unseres Lebensins Netz verlagert, sondern wie schnell und zu welchen Bedingungen.Und niemand, der schon einmal mehr als eine halbe Stunde aufunbequemen Hartschalen-Stühlen in einem schlecht gelüfteten Bürgeramtverbracht hat, weil wieder einmal fast kein Mitarbeiter vor Ort ist,kann darin ernsthaft eine negative Entwicklung sehen. Sich aufDigitalisierung auch von Staatsseite einzulassen, heißt nicht, dieAnsprüche herunterzuschrauben: Online-Dienstleistungen von Behördenmüssen gleichzeitig sicher und einfach zu bedienen sein. KünstlicheIntelligenz als Wirtschaftsfaktor, wie sie die Bundesregierung jetztfördern will, muss nach nachvollziehbaren Kriterien arbeiten.Programmierte Inhalte dürfen nicht ihren Schöpfern allein überlassenwerden. Das alles ist kompliziert und oft widersprüchlich. Umsonötiger ist es, dass Bürger diese Entwicklungen kritisch begleiten,anstatt bei der ersten Gelegenheit eine Absage zu erteilen. Es istnicht Aufgabe von Bürgern, die Verwaltung zu digitalisieren oderBedingungen zu schaffen, unter denen Spitzenforscher lieber hierentwickeln wollen als in Palo Alto. Aber es ist ihre Aufgabe, all daseinzufordern - und es anzunehmen, wenn es angeboten wird.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell