BERLINER MORGENPOST: Diese Offensive ist ein Placebo / Kommentar von Gudrun Mallwitz

Berlin (ots) - Videoüberwachung à la Berlin - das sind momentanvor allem zwei Videowagen. Und selbst sie erfüllen ihren Zweck imtäglichen Einsatz nicht. Die Geräte seien völlig nutzlos, beklagenPolizisten. Derzeit fehlen ganz offenbar nicht nur die technischenVoraussetzungen für die Videoüberwachung in der Hauptstadt. Auch diepolitischen Weichenstellungen lassen auf sich warten. Der Senat hatsich immer noch nicht darüber verständigt. Der RegierendeBürgermeister Michael Müller (SPD) wirbt inzwischen in den eigenenReihen dafür, wenigstens die von seinem Innensenator Andreas Geisel(SPD) geplante Überwachung an zehn ausgesuchtenkriminalitätsbelasteten Orten mitzutragen. Eine Entscheidung istüberfällig. An Orten wie dem Kottbusser Tor sollte Videotechnikendlich eingesetzt werden. Funktionieren muss sie dann aber auch.