BERLINER MORGENPOST: Desaster für Berlins CDU - Leitartikel von Christine Richter

Berlin (ots) - Die CDU steht kaum besser als der Senat da, seitbekannt wurde, dass sich im Kreisverband Steglitz-Zehlendorf diebeiden rivalisierenden Bundestagskandidaten Unterlagenfälschung undIntrigen vorwerfen. Die Schlammschlacht, die da im Südwesten tobt,erinnert an finstere Zeiten der Berliner CDU, als Autos vonKonkurrenten zerkratzt wurden, als alle gegen alle kämpften und garnicht merkten, dass sich die Stadt mit Grausen abwendet. Nun ist eswieder so weit.Auslöser für den Streit ist der Kampf um die Bundestagskandidatur.Da ist auf der einen Seite der Kreisvorsitzende inSteglitz-Zehlendorf und ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann, dernach der verlorenen Berlinwahl in den Bundestag drängt. Auf deranderen Seite steht der einflussreiche Dahlemer OrtsverbandschefKarl-Georg Wellmann, seit 2005 Mitglied im Bundestag.Doch weil beide in der CDU nicht unumstritten sind, weil der eineüber den anderen schlecht redet und alle davon wissen, weil beideihre menschlichen Schwächen haben, ist die Sache inSteglitz-Zehlendorf so verfahren.Doch weil alles so knapp ist, weil der Kreisverband tief gespaltenist, wird nun mit Schlamm geworfen. Mit offenem Visier zu kämpfen,wäre eine lohnende Sache. Doch das kann die Südwest-CDU nicht - undschadet der gesamten Partei. Massiv.