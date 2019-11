BERLINER MORGENPOST: Datenschutz ernster nehmen / Kommentar von Dominik Bath zur Deutsche Wohnen

Berlin (ots) - Kurzform: Für Unternehmen, die sensible Daten erheben, müssenbesonders hohe Auflagen im Umgang mit den Informationen gelten. EntsprechendeLinien, was die Verantwortung der Firmen beim Speichern und auch Löschen derAngaben betrifft, hat die EU mit der Datenschutz-Grundverordnung gezogen. Es istgut, wenn Datenschützer anhand dieser Vorgaben konsequent handeln und Missständeaufdecken. Doch nicht nur Verbraucher sollten sich Sorgen machen, wenn Firmenlasch mit Daten umgehen. Wenn Infrastruktur und Verwaltung für empfindlicheInformationen nicht ausreichend sind, gefährdet das auch Geschäftsgeheimnisse -und damit mitunter sogar den Fortbestand von Unternehmen.Der vollständige Kommentar: Das von der Berliner Datenschutzbeauftragenverhängte Bußgeld gegen den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zeigt, dassUnternehmen den Umgang mit sensiblen Informationen noch immer auf die leichteSchulter nehmen. Bereits 2017 hatte Berlins oberste Datenschützerin die DeutscheWohnen auf Versäumnisse im Umgang mit Daten von Mietern hingewiesen. Der Konzernhätte seitdem vieles unternehmen können, um die Vorwürfe auszuräumen, tat esaber offenbar nicht. Den Umgang des Unternehmens mit sensiblen Daten derWohnungsmieter kann man deswegen durchaus als fahrlässig bezeichnen. Nicht nurdie Deutsche Wohnen, sondern viele Unternehmen in Deutschland haben diebesondere Macht von Daten in einer digitalisierten Welt immer noch nichtverstanden. Personenbezogene Informationen sind gewissermaßen das Gold dieserZeit. Wer weiß, wie sich Personen wann und warum verhalten, kannGeschäftsmöglichkeiten erahnen und entsprechend handeln. Ähnliche Vorteilehätten Dritte auch aus den Daten ziehen können, die von Mietern der DeutscheWohnen anvertraut wurden. Für Unternehmen, die sensible Daten erheben, müssendeswegen besonders hohe Auflagen im Umgang mit den Informationen gelten.Entsprechende Linien, was die Verantwortung der Firmen beim Speichern und auchLöschen der Angaben betrifft, hat die EU mit der Datenschutz-Grundverordnunggezogen. Es ist gut, wenn Datenschützer anhand dieser Vorgaben konsequenthandeln und Missstände aufdecken. Doch nicht nur Verbraucher sollten sich Sorgenmachen, wenn Firmen lasch mit Daten umgehen. Wenn Infrastruktur und Verwaltungfür empfindliche Informationen nicht ausreichend sind, gefährdet das auchGeschäftsgeheimnisse - und damit mitunter sogar den Fortbestand von Unternehmen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell