BERLINER MORGENPOST: Die Chance zur Abrüstung - Kommentar von Felix Lee

Berlin (ots) - Das Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas MachthaberKim Jong-un und dem demokratisch gewählten südkoreanischenPräsidenten Moon Jae-in hat ikonische Bilder produziert. Diese Bilderdürften nicht nur die Herzen vieler Koreaner berührt haben.Doch das Treffen hat auch ganz konkrete Ergebnisse geliefert.Beide Seiten haben ihren Willen zur vollständigen nuklearen Abrüstungder koreanischen Halbinsel bekundet. Mehr noch: Kim und Moon wollennoch in diesem Jahr das bisherige Waffenstillstandsabkommen von 1953durch eine Friedensvereinbarung ersetzen. Erstmals seit 65 Jahrenwäre damit der Kriegszustand zwischen beiden Ländern beendet.Am 15. August soll es zudem erstmals seit Jahren auch wieder eineZusammenführung von Familien geben, die seit dem Ende desKorea-Kriegs auseinandergerissen sind. Für die wenigen Überlebenden,die es noch gibt, ist das die einzige Gelegenheiten, ihre Angehörigennoch einmal zu sehen.Was die Denuklearisierung betrifft, sind beide Seiten zwar nichtkonkret geworden. Und doch stehen die Chancen auf einen wahrenFriedens- und Abrüstungsprozess dieses Mal weitaus besser als nachden letzten beiden innerkoreanischen Gipfeltreffen 2002 und 2007.Trump ist gut beraten beim Treffen Ende Mai, nach einer möglichstideologiefreien Lösung zu suchen, die es dem nordkoreanischen Regimeauf möglichst gesichtswahrende Weise ermöglicht, wieder Teil derWeltgemeinschaft zu werden. Südkoreas Präsident Moon hat am Freitagvorgemacht, wie so etwas möglich ist.