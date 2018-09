BERLINER MORGENPOST: Chance für Klarheit - Leitartikel von Björn Hartmann zum Dieselgipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

An diesem Sonntag könnte der Bundesregierung einewichtige Entscheidung gelingen, auf die Millionen Deutsche warten. Esgeht darum, wie mehrere Millionen Diesel-Fahrzeuge in Deutschlandsauberer werden können. Es geht darum, wer dafür bezahlen soll. Undes geht darum, dass die Eigentümer der Fahrzeuge auch künftig freieFahrt in deutschen Städten genießen. Denn das ist nicht garantiert.Nach mehreren Gerichtsurteilen müssen Fahrer von Dieselautos, dieden Normen Euro 4 und Euro 5 entsprechen, damit rechnen, aus vielenGroßstädten ausgesperrt zu werden. Das Problem ist derBundesregierung seit Langem bekannt, bisher gilt aber auch hier, wiebei vielen anderen Dingen: Es gibt keine klare Linie. Die Politikwirkt, als wolle sie das Thema aussitzen. Leidtragende sind dieDieselfahrer und jene , die die schlechte Luft einatmen müssen.Scheuers letzter Vorschlag war, die Autoindustrie solle denDieselbesitzern höhere Rabatte für neue Fahrzeuge gewähren.Grundsätzlich ist das ein guter Vorschlag, weil so die dreckigenFahrzeuge von den Straßen kommen und durch saubere und technischbessere ersetzt werden. Aber wer kann sich ein Neufahrzeug leisten,wenn er gerade vor fünf Jahren ein Auto gekauft hat?Die Hersteller haben in den vergangenen Jahren kräftig Gewinneeingefahren, es wäre nur fair, wenn sie das Geld dazu verwendeten,Fehler der Vergangenheit auszumerzen. Schließlich haben sie üppigverdient, als sie noch das Image der Saubermänner hatten.Weil sich niemand gern freiwillig von seinem Geld trennt, muss dieBundesregierung die Industrie zwingen. An diesem Sonntag habenBundeskanzlerin Merkel und Verkehrsminister Scheuer die Chance dazu.Sie können zeigen, dass die Regierung handlungsfähig ist, die Bürgerim Blick hat und in der Dieselfrage - wenn auch nach langemHerumeiern - klar entscheiden kann - zum Wohl der Bevölkerung.