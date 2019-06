BERLINER MORGENPOST: Casting-Show bei der SPD / Leitartikel von Tim Braune zur SPD

Berlin (ots) - Kurzform: Die SPD muss die Courage haben, die alteGarde bald in Rente zu schicken. Andrea Nahles hat selbst den Anfanggemacht, den Exit aus der Politik gewählt. Sie wurde Opfer ihrereigenen Machtspielchen und einer Stimmung in Partei undBundestagsfraktion, die teils verletzend, bösartig und hoffnungslosist. Wenn die SPD so weitermacht, ist bei knapp 16 Prozent noch langenicht Schluss. Dann geht es Richtung zehn Prozent. Viele schauen aufKevin Kühnert. Ob er nur linkes Stagediving oder mehr kann, muss der29-Jährige zeigen. Traut er sich? Gut für die Partei wäre es, wennnoch andere (Frauen!) nach oben kämen, die bislang keiner auf demSchirm hatte. Bühne frei für eine Castingshow. Entweder es wird einHit - oder der Vorhang für die SPD fällt für immer.Der vollständige Leitartikel: Auf den ersten Blick sah das nichtsonderlich dynamisch aus. Wie reagiert die SPD auf den Schock nachdem Nahles-Rücktritt? Mit einer Interims-Troika. Beim letzten Mal,mit Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück, liefdas ja suboptimal. Doch die Botschaft, die das neueÜbergangs-Dreigestirn Malu Dreyer, Manuela Schwesig und ThorstenSchäfer-Gümbel überbrachte, ist eine andere. Die sterbendeVolkspartei, die nach den brutalen Rückschlägen bei den Wahlen inEuropa und in Bremen auf der Palliativstation des Parteiensystemsliegt, scheint bereit zu sein, auf das Morphium aus Selbsttäuschungund Weiter-so zu verzichten, die Kanüle herauszureißen, um mit vollemRisiko zurück ins politische Leben zu rennen. Als Demokrat möchte mander SPD zurufen: Seid nicht mehr so verdammt ängstlich. Ihr habtnichts mehr zu verlieren! Wenn der Vorstand in drei Wochen den Mutaufbringt, sich für eine Frau-Mann-Doppelspitze per Mitgliedervotumzu entscheiden, könnte das die SPD vitalisieren. DieRegionalkonferenzen der CDU, als Annegret Kramp-Karrenbauer,Friedrich Merz und Jens Spahn im Ringen um den Parteivorsitz nach 18Jahren Merkel über die Dörfer tingelten, waren Festspiele derDemokratie. Dabei durften die CDU-Mitglieder noch nicht malabstimmen. Das erledigte ein Parteitag in Hamburg, wo Merz mit derschlechtesten Rede seiner Karriere den Sprung nach ganz obenvergeigte. In der CDU bereuen das viele schon. AKK scheint noch nichteinmal einem Youtuber wie Rezo gewachsen zu sein. Die SPD muss dieCourage haben, die alte Garde bald in Rente zu schicken. AndreaNahles hat selbst den Anfang gemacht, den Exit aus der Politikgewählt. Sie wurde Opfer ihrer eigenen Machtspielchen und einerStimmung in Partei und Bundestagsfraktion, die teils verletzend,bösartig und hoffnungslos ist. Wenn die SPD so weitermacht, ist beiknapp 16 Prozent noch lange nicht Schluss. Dann geht es Richtung zehnProzent. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen werden dieSozialdemokraten kämpfen müssen, um über die Fünf-Prozent-Hürde zukommen. "Zukunft wird aus Mut" gemacht. Den Nena-Songtext nahmen dieGrünen in die Hand, um von Erfolg zu Erfolg zu rocken. So einfachwird es für die SPD nicht. Sie kann nicht über Nacht 155 JahreParteigeschichte über Bord werfen. Aber sie muss sich fix klarwerden, wofür sie künftig stehen will. Die Grünen abkupfern? Wirdschiefgehen. Gewählt wird das Original. Aber was ist mit derArbeitswelt der Zukunft, der Macht der Digitalkonzerne, der Sorge umdie Schwächsten der Gesellschaft? Es gibt genug Platz für die SPD.Dafür benötigt sie unverbrauchte Gesichter. Das Establishment scheintverstanden zu haben. Dreyer bleibt in Mainz, Weil in Hannover,Schwesig in Schwerin. Olaf Scholz winkte beim Interimsvorsitz ab.Keine Zeit! Er ist ja Finanzminister und Vizekanzler (mitRiesenapparat). Dass ein Sigmar Gabriel drei Hüte aufhatte,geschenkt. Scholz wäre in der aufgeheizten No-GroKo-Stimmung alsVersöhner sowieso nicht vermittelbar. Er muss die Regierungsgeschäftemit der Union ordentlich zu Ende bringen. Weihnachten dürfte dieseKoalition Geschichte sein. Eine neue Generation muss Verantwortungübernehmen. Viele schauen auf Kevin Kühnert. Ob er nur linkesStagediving oder mehr kann, muss der 29-Jährige zeigen. Traut ersich? Gut für die Partei wäre es, wenn noch andere (Frauen!) nachoben kämen, die bislang keiner auf dem Schirm hatte. Bühne frei füreine Castingshow. Entweder es wird ein Hit - oder der Vorhang für dieSPD fällt für immer.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell