BERLINER MORGENPOST: Der Bund kauft Kompetenzen / Kommentar von Karsten Kammholz

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Manche Sätze im Koalitionsvertrag von Union und SPDklingen zu schön, um wahr zu sein. Wie diese beiden: "Wir werdenganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Schülerinnen undSchüler im Grundschulalter ermöglichen. Wir werden deshalb einenRechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder imGrundschulalter schaffen." Die Bundesregierung gibt ein Versprechenab, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Der Aufschrei der Kommunen istnur folgerichtig, denn vor allem Städte und Gemeinden werden umsetzenmüssen, was sich die Koalitionäre in Berlin ausgedacht haben. Könnensie es? Stand jetzt: niemals. Das Vorhaben ist nur ein weiteresBeispiel einer Bundespolitik, die mit Geld Kompetenzen kauft. Auchder Digitalpakt ist mit dem Plan einer Grundgesetzänderung einEingriff in die Hoheitsrechte der Länder.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell