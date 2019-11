BERLINER MORGENPOST: Blockade am Checkpoint / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Die unwürdige Geschichte des Checkpoint Charlie geht in eineweitere Runde. Am wichtigsten symbolischen Ort des Kalten Krieges schaffen esBerlins Politiker nicht, den skurrilen Jahrmarkt zu ordnen und die Brachen inbester Innenstadtlage angemessen zu beplanen. Mit überzogenen Anforderungen kannman jedes Bauvorhaben scheitern lassen. Das darf aber am Checkpoint Charlienicht passieren. Der Zeitdruck, den Lompscher aufmacht, besteht auch nur zumTeil: Die Sperre, die einen Bauherren am Bauen ohne Vorgaben hindert, gilt nurfür das kleinere der beiden Grundstücke. Man könnte durch eine Sperre für denanderen Teil sehr wohl ein ungeliebtes Gesamtprojekt verhindern. Vor allemmüsste man tun, was Linken an vielen Orten zuwider ist: Sich mit privatenInvestoren an einen Tisch setzen und eine vernünftige Lösung finden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4451382OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell