BERLINER MORGENPOST: Billiger als das Taxi nach Tegel - Kommentar von Lorenz Vossen

Berlin (ots) - Natürlich sind es auf den ersten Blick nicht dieAirlines, die dafür verantwortlich sind, dass Tausende Besuchernächste Woche zu spät in die Hallen am Funkturm kommen könnten.Streiken will ja das Bodenpersonal der Flughäfen, und das ist nichtbei Air Berlin oder Lufthansa, sondern bei Wisag oder Swissportangestellt.Aber die sind maßgeblich von den Entgelten abhängig, die ihnen dieFluggesellschaften für Leistungen wie Gepäckverladung bezahlen. Unddas ist offenbar zu wenig. Sogar das Bodenpersonal beschuldigt nichtseine Arbeitgeber allein, sondern verweist mit Verbitterung aufRyanair, das verstärkt auf den Berliner Markt drängt und dabei mitPreisen wirbt, die unter denen für ein Taxi nach Tegel liegen.Die ITB wäre mal ein guter Anlass, über Lösungen zudiskutieren.Einer der ersten Ansprechpartner sollten dabei dieAirlines sein. Sie werden da sein - sogar wenn gestreikt wird.Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/209819087