BERLINER MORGENPOST: Betrug abgewendet - Leitartikel von Alina Reichardt über das Urteil zur Gen-Schere

Berlin (ots) - Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zurGen-Schere Crispr ist eine gute Nachricht für Verbraucher - und eineherbe Enttäuschung für Saatguthersteller, Pflanzenzüchter, denDeutschen Bauernverband und auch dasBundeslandwirtschaftsministerium. Lange hatte man sich hier nacheiner Möglichkeit gesehnt, endlich in das Gentechnik-Geschäfteinsteigen zu können, ohne den ängstlichen deutschen Verbraucher zuerschrecken.Eine gesetzliche Lücke zu nutzen, um Gentechnik durch dasHintertürchen in deutsche Haushalte zu schmuggeln, ist aber rechtoffensichtlich der falsche Weg, um die Bevölkerung zu mehr Akzeptanzzu bewegen. Die Gen-Schere durch die Bezeichnung "neueZüchtungstechnologie" umzudeklarieren, wie es Klöckners Ministeriumversucht hat, war geplanter Betrug am Verbraucher - den der EuGHabgewendet hat.Ja, es stimmt, der Forschungsrückstand der letzten 20 Jahre istkaum noch aufzuholen, wir sind auf externe Expertise angewiesen.Firmen und Wissenschaftler wandern seit Jahren in andere Länder ab.Schaut man sich die teils missglückten Experimente der Chinesen an,hat es auch seine Vorteile, dass der alte Kontinent dasVorsorgeprinzip hochhält.Mag sein, dass dieses Prinzip sperrig ist, unflexibel undInnovation kaum eine Chance lässt. Aber auf der anderen Seite soll esMensch, Tier und Umwelt vor unvorhersehbaren Folgen durch dieGentechnik schützen. Die Befürchtung, in Wissenschaft und Wirtschaftden Anschluss zu verlieren, berechtigt nicht dazu, dieses Prinzip zuumgehen.Gentechnik muss aus der Panik-Pestizid-Ecke herausgeholt werden.Auch der Laie muss verstehen können, welche Vorteile und Risiken siebirgt. Und er muss sich darauf verlassen können, dass Techniken,deren Langzeiteffekte noch nicht erforscht sind, nicht unter anderemNamen an ihm vorbeigemogelt werden.