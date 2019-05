BERLINER MORGENPOST: Berlins CDU muss liefern / Kommentar von Isabell Jürgens zur Berliner CDU

Berlin (ots) - Kurzform: Für die zweite Halbzeit dieserLegislaturperiode hat sich die Partei nun eine inhaltliche undstrategische Neuausrichtung auf die Fahnen geschrieben. Hinterverschlossenen Türen hat sich die CDU-Fraktion auf ihrerKlausurtagung in Thüringen auf die Eckpunkte dieser Politikverständigt. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ob es der Parteiaber tatsächlich gelingt, sich in den verbleibenden zweieinhalbJahren als konservative Alternative zum rot-rot-grünenRegierungsbündnis in Stellung zu bringen, ist offen. Viel Zeit darfsie sich dabei jedenfalls nicht mehr lassen: In Umfragen dümpelt dieBerliner CDU beharrlich unterhalb der 20-Prozent-Marke. Damit sichdas ändert, muss das Profil der Partei endlich deutlich geschärftwerden.Der vollständige Kommentar: In der Außendarstellung lief es beider Berliner CDU zuletzt alles andere als rund. InnerparteilicheQuerelen um die mit dem Landesvorstand nicht abgesprochene WahlHildegard Benteles zur Europakandidatin sowie das Machtgezerrezwischen Noch-Landeschefin Monika Grütters und ihrem HerausfordererKai Wegner dominierten die Schlagzeilen. Der dadurch vermittelteEindruck, die Partei beschäftige sich lieber mit sich selbst als mitden drängenden Problemen der Hauptstadt, kam im bürgerlichen Lagernicht gut an. Auch inhaltlich agierte die Partei wenig glücklich.Zuletzt sorgte ein missratenes Radio-Interview zum Thema Enteignungenvon CDU-Fraktionschef Burkard Dregger für Irritationen. Darin war derEindruck entstanden, Dregger halte das Volksbegehren "Deutsche Wohnen& Co enteignen" für "bindend". Seine anschließendenErklärungsversuche machten die Sache nicht besser. All das sah nichtnach wirkungsvoller Oppositionsarbeit gegen Rot-Rot-Grün aus. Für diezweite Halbzeit dieser Legislaturperiode hat sich die Partei nun eineinhaltliche und strategische Neuausrichtung auf die Fahnengeschrieben. Hinter verschlossenen Türen - "Wir haben die Pressenicht eingeladen, weil man dann offener redet", so Dregger - hat sichdie CDU-Fraktion auf ihrer Klausurtagung in Thüringen auf dieEckpunkte dieser Politik verständigt. Das ist schon mal ein guterAnsatz. Ob es der Partei aber tatsächlich gelingt, sich in denverbleibenden zweieinhalb Jahren als konservative Alternative zumrot-rot-grünen Regierungsbündnis in Stellung zu bringen, ist offen.Viel Zeit darf sie sich dabei jedenfalls nicht mehr lassen: InUmfragen dümpelt die Berliner CDU beharrlich unterhalb der20-Prozent-Marke. Damit sich das ändert, muss das Profil der Parteiendlich deutlich geschärft werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell