BERLINER MORGENPOST: Berliner Bezirke müssen liefern - Kommentar von Gudrun Mallwitz

Berlin (ots) - Das Geld. Das hat den Bezirken in den hartenSparjahren gefehlt. Geld, um das Personal in den Ämtern zu bezahlen.Geld, um die Schulen zu sanieren. Es reichte nicht einmal, um dieToiletten für die Schüler anständig in Ordnung zu halten. Jetzt istsie endlich da, die so lange vermisste Grundlage.Die Bezirke verfügen über ein passables Polster: über mehr als 165Millionen Euro. Elf Bezirke haben ihre Schulden abgebaut, nurMarzahn-Hellersdorf ist noch nicht ganz so weit. Erneut konnten alleÜberschüsse erwirtschaften, wie die jetzt präsentiertenJahresabschlüsse zeigen.Das belegt nicht nur, dass die Bezirke offenbar gut gewirtschaftethaben. Sie profitieren von den kräftigen Einnahmen des Landes undsteigenden Zuweisungen. Finanzsenator Kollatz-Ahnen verweist zu Rechtdarauf, dass das Land geliefert habe.Jetzt also müssen die Bezirke liefern. Es ist tatsächlich Zeit,damit aufzuhören, bei allen Problemen reflexartig weiter auf das Landzu zeigen. Denn endlich verfügen sie über den so lange vermisstenfinanziellen Spielraum. Er reicht aus, um Personal für ihre Ämtereinzustellen und die Schulen sanieren zu lassen.Wer aber glaubt, dass die Stadt allein deshalb funktionieren wird,weil endlich Geld da ist, wird enttäuscht werden. Dass die Bezirkezuletzt bislang weniger als zehn Prozent der vom Land zusätzlich fürsPersonal bereitgestellten Millionen ausgegeben haben, offenbart dasDilemma: So leicht sind die Stellen nicht zu besetzen. Denn dieBezirke können bei der Bezahlung weder mit dem Bund noch mit dem Landnoch mit der Wirtschaft konkurrieren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell