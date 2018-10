BERLINER MORGENPOST: Berlin feiert die Einheit - Leitartikel von Christine Richter über 28 Jahre deutsche Wiedervereinigung

Berlin (ots) - 28 Jahre, was für eine lange Zeit. Ich habe dieBilder vom Tag der Deutschen Einheit, mit Helmut Kohl, HanneloreKohl, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher und Richard von Weizsäckerauf den Stufen des Reichstages, noch deutlich vor Augen. Der Tagselbst ist mir nicht mehr ganz so in Erinnerung wie der 9. November1989, der Tag des Mauerfalls, und die Wochen danach. Aber einFeiertag, das war der 3. Oktober für mich seitdem immer."Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört", hatte Willy Brandt amTag nach dem Mauerfall, also ein Jahr vor der deutschen Einheit,gesagt. Sehr schnell war dann klar geworden, dass sich die einstgeteilten deutschen Staaten schneller zu einem vereinigen müssen, alsmanch ein Politiker dies gewollt hätte. Aber es war nun einmal keineWende, die 1989 stattfand, sondern der Zusammenbruch des Systems DDR.Mit all seinen Folgen. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich.Seitdem wird stets anlässlich des Tages der Deutschen EinheitBilanz gezogen, um zu sehen, ob wirklich zusammenwächst, waszusammengehört. Auch 2018 zeigt sich, dass der Prozess offensichtlichviel länger dauert, als man damals, in den euphorischen Tagen,gedacht hat. Das Lohn- und Rentenniveau ist immer nochunterschiedlich, die Wirtschaftskraft auch, viele Menschen im Ostenfühlen sich bis heute benachteiligt und wenig respektiert.Ein Großteil meiner Familie lebte in der DDR, seit meinem viertenLebensjahr waren wir jedes Jahr, später mehrmals jährlich in Dresdenoder mit der Verwandtschaft und Freunden in Ost-Berlin, in Leipzig,Jena oder der Sächsischen Schweiz unterwegs. Ich wollte immerwiedervereinigt werden, erlebte nach 1990 aber auch, dass das Lebenin dem jeweils anderen Staat einen selbst nachhaltig geprägt hat,dass man die Sozialisation nicht einfach so abstreifen kann, dass esauf einmal im Alltag Verständigungsprobleme gab, obwohl wir doch alleDeutsch sprachen.Ich glaube bis heute, dass beide Seiten unterschätzt haben, wasfür ein gewaltiger Transformationsprozess damals, 1990, eingeleitetwurde. Und natürlich ist vieles nicht gut gelaufen, gerade bei derUmstrukturierung der Wirtschaft. Aber natürlich ist auch vielesgelungen, wie der Aufbau der demokratischen Strukturen oder dieEntwicklung, ja der Wiederaufbau in den ostdeutschen Städten wiePotsdam, Dresden, Leipzig oder Erfurt.Ich persönlich finde es noch immer schade, wenn ich erfahre, wieviele Menschen aus Ost und West noch nicht im jeweils anderen TeilDeutschlands waren. Wenn mir Westdeutsche erzählen, dass sie noch niean der Ostsee waren, dass sie gar nicht wissen, wo Meißen liegt. OderOstdeutsche, die zwar Mallorca kennen, aber weder das Ruhrgebiet nochden Bodensee.Berlin feiert in diesem Jahr den Einheitstag besonders groß. Nichtum von den noch bestehenden Problemen abzulenken, sondern um sich zuerinnern, um dankbar zu sein und sich zu freuen - über diesewiedervereinigte Stadt und das eine Land.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell