Berlin (ots) - Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe provoziert gern.Seine Schlussfolgerung aus Parlamentsanfragen zur Auslastung und zumSpritverbrauch von BVG-Bussen dürfte rot-rot-grünen Verkehrs- undUmweltpolitikern die Zornesröte ins Gesicht treiben. Luthe sagt,moderne Diesel-Pkw verbrauchten pro Fahrgast weniger Kraftstoff undseien damit umweltfreundlicher als die "Großen Gelben". Nun blendetLuthe einige Faktoren aus, um eine Lanze für den Autoverkehr zubrechen, aber er weist indirekt auf zwei Herausforderungen hin: DieBusflotte der BVG muss umweltfreundlicher werden. Und in einemzukunftsorientierten Verkehrskonzept für unsere Stadt muss präziserals bisher geklärt werden, wo Busse in welcher Größe und in welchemTakt Sinn machen. Den Umstieg aufs Auto zu empfehlen ist keineAlternative.