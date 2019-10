BERLINER MORGENPOST: Bedrohliche Entwicklung / Leitartikel von Miguel Sanches zu Hassattacken gegen Politiker

Berlin (ots) - Kurzform: Die Verfassungsschützer haben dieEntwicklung gesehen, der Hauptfokus der Behörden galt jahrelang demKampf gegen den Islamismus. Wurde der Terror von rechts verharmlost?Die Frage stellt sich - nach dem Fall Lübcke, nach der Drohung gegenMohring. Die Innenpolitiker haben den Hebel umgelegt, sind dabei, dieStrafen zu verschärfen, den Ermittlungsdruck in den sozialenNetzwerken zu erhöhen, mehr Beamte im Kampf gegen rechts zumobilisieren. Es wird dauern, bis sich erste Erfolge zeigen. Und: DieGesellschaft wieder ins Lot zu bringen, ist eine politische Frage,weniger eine polizeiliche.Der vollständige Leitartikel: Wer töten will, ist kaum zu stoppen.Die NSU-Terroristen taten es jahrelang ohne Drohungen, Ankündigungenoder Bekennerschreiben. Sie passten nicht zum gängigen Muster. DieLeute, die seit gut einem Jahr Hunderte von Morddrohungenverschicken, gieren nach Aufmerksamkeit - eine leichte Übung imZeitalter des Internet. Wenn es damals schon möglich gewesen wäre,hätten die Entführer der RAF in den 70er-Jahren ihre Anschläge wieder Attentäter von Halle als Livestream übertragen. Der ThüringerCDU-Spitzenkandidat Mike Mohring musste die Morddrohung gegen ihnnicht an die große Glocke hängen. Er tat es mit Bedacht,demonstrativ, unter dem Eindruck von Halle und aus ähnlichen Motivenwie Andreas Hollstein, der Bürgermeister von Altena, Ende 2017: Umdarauf aufmerksam zu machen, dass die Zahl der Hassnachrichten anAmtsträger steigt, und um eine Solidarisierung mit den Opfern zuerreichen. Aus ähnlichen Motiven hatte sich BundespräsidentSteinmeier noch im Sommer öffentlichkeitswirksam mit Bürgermeisterngetroffen, die übel beschimpft wurden. Die Demokraten dürfen sichnicht kleinmachen. Das Dilemma ist, dass es nur eine Wahl zwischenschlechten Alternativen gibt. Hasskommentare lassen sich nichtignorieren, weil sich über das Internet und die sozialen Netzwerkeleicht eine Gegenöffentlichkeit aufbauen lässt. OrganisiertesDesinteresse ist also keine realistische Option. Wer umgekehrt dieÖffentlichkeit sucht, muss sich freilich darüber im Klaren sein, dasser sich erwartungsgerecht verhält. Das "Staatsstreichorchester", dasMohring geschrieben hat, wollte nicht nur ihn bedrohen, zugleichviele andere Personen des öffentlichen Lebens einschüchtern undmöglichst politisch mundtot machen. Man soll davor zurückschrecken,sich für Fremde, Flüchtlinge einzusetzen. Deswegen sind dieKommunalpolitiker so schlecht dran: Sie sind diejenigen, dieIntegration organisieren, und diejenigen, die den Unmut ungefiltertabbekommen. Die Verrohung der Sprache, ja der Gesellschaft hat einenjahrelangen Vorlauf. Es ist offensichtlich, dass es 2015 einenFilmriss gab. "Pegida" wurde Ende 2014 ins Leben gerufen, aber dieVolksverhetzung erreichte erst im Zuge der Flüchtlingskrise ihrenHöhepunkt. Längst haben sich die Zuzugszahlen normalisiert. Nur derHass hat sich nicht gelegt. Das sollte uns alarmieren, zumal dieMehrheit der Migranten im Land bleiben wird und im Zuge der aktuellenSyrienkrise noch mehr Flüchtlinge kommen könnten. Die politischePolarisierung und der Hass können weiter zunehmen. Im Sommer 2015bekannte Kanzlerin Angela Merkel, "wenn wir jetzt anfangen, uns nochentschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen einfreundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land". VierJahre später ist es offensichtlich: Ein Teil Deutschlands ist nichtMerkels Land. Der Auftrieb einer Partei wie der AfD ist auch dadurchzu erklären, dass Teile des Bürgertums Extremisten gewähren lassen -sie docken an die Mitte der Gesellschaft an. Die Verfassungsschützerhaben die Entwicklung gesehen, der Hauptfokus der Behörden galtjahrelang dem Kampf gegen den Islamismus. Wurde der Terror von rechtsverharmlost? Die Frage stellt sich - nach dem Fall Lübcke, nach derDrohung gegen Mohring. Die Innenpolitiker haben den Hebel umgelegt,sind dabei, die Strafen zu verschärfen, den Ermittlungsdruck in densozialen Netzwerken zu erhöhen, mehr Beamte im Kampf gegen rechts zumobilisieren. Es wird dauern, bis sich erste Erfolge zeigen. Und: DieGesellschaft wieder ins Lot zu bringen, ist eine politische Frage,weniger eine polizeiliche.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell