BERLINER MORGENPOST: Bedenken nicht ausgeräumt - Kommentar von Gudrun Mallwitz

Berlin (ots) - Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD)will mit dem jetzt von ihr vorgestellten Informationsbrief an dieLehrer zwei Dinge erreichen: Besorgten Eltern die Angst nehmen, undvor allem den Quereinsteigern unter den Lehrern Argumente für dieumstrittene Lehrmethode "Schreiben nach Gehör" an die Hand geben.Allein: Die Kritiker wird sie damit kaum überzeugen.Die vielen Eltern, die sich sorgen, dass sich bei ihren Kindernnach Gehör aufgeschriebene Wörter - also etwa "Fatha" statt "Vater"- falsch einprägen, werden sich mit den Erläuterungen nichtberuhigen lassen. Zu vage klingt der Umgang mit einer Lehrmethode,die Hamburg und Baden-Württemberg bereits verbieten.Lehrerinnen und Lehrern wird in Berlin viel Freiraum gegeben.Freiraum, den erfahrene Pädagogen sicherlich gut nutzen können. Dochdie vielen Quereinsteiger sind damit vermutlich überfordert. Zumalsie in Berlin auch in den ersten beiden Jahrgangsstufen unterrichtendürfen, wenn die Schulleiter sie als geeignet einstufen.Wenn die Senatorin nicht ganz auf die umstrittene Methodeverzichten will - wie viele Eltern sowie CDU und FDP es in deraufgeheizten Debatte fordern, muss sie mehr auf den Tisch legen, alsdiese Beruhigungsschrift. Vor allem in Anbetracht desbesorgniserregend schlechten Abschneidens der Grundschüler bei denRechtschreib-Tests.