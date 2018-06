BERLINER MORGENPOST: Bayerische Erpressung / Leitartikel von Tim Braune

Berlin (ots) - Nach nicht einmal 100 Tagen großer Koalitionzerlegt sich die Union im Asylstreit. Horst Seehofer und die CSUnehmen die Demontage, ja womöglich den Sturz der Kanzlerin in Kauf.Einzelne CSUler drohten zeitweise mit einem Bruch derFraktionsgemeinschaft. Das erinnert an Zeiten, als zwischen FranzJosef Strauß und Helmut Kohl die Fetzen flogen. Doch der bayerischeLöwe brüllt gerne laut, aber er beißt selten zu. So schreckte dieCSU-Spitze vor der finalen Eskalation zurück. Bis Montag will siewarten, bevor sie beim Masterplan ernst macht. Merkel hat ein paarTage Zeit gewonnen. Sie wurde unter der Woche von der Wucht derCSU-Attacke kalt erwischt. Jetzt kämpft sie. Doch ihre Autorität istnicht nur in der Union, sondern auch international schwer angekratzt.Für Europa ist das keine gute Nachricht.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell