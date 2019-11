BERLINER MORGENPOST: Baustellen öfter kontrollieren / Kommentar von Isabell Jürgens zu Betrug auf dem Bau

Berlin (ots) - Kurzform: Bislang haben die schwarzen Schafe beim Bau, die ihreMitarbeiter vormittags anmelden und am Nachmittag schwarz arbeiten lassen, wenigzu befürchten. Eine Überprüfung der Bieter durch die Verwaltung findet kaumstatt, und Kontrollen durch den Zoll sind aufgrund von Personalmangel genausoselten. Das muss sich ändern, damit sich nicht einige Wettbewerbsvorteile aufKosten der ehrlichen Betriebe - und zulasten ihrer Mitarbeiter - verschaffen.Der vollständige Kommentar: Da kann man nur staunen: Die Auftragsbücher derBaufirmen in der Hauptstadt sind prall gefüllt, doch ein Drittel der BerlinerBetriebe meldet den Sozialkassen, dass auf ihren Baustellen nur Teilzeit- odergeringfügig Beschäftige arbeiten. Und dass es sich bei diesen Teilzeitkräftennicht etwa um gelernte Fachkräfte, sondern um deutlich geringer zu entlohnendeHilfsarbeiter handelt. Dass hier von den Betrieben ganz gewaltig Lohnsteuern undSozialabgaben hinterzogen werden, liegt auf der Hand. Auch wenn die Angabenirgendwie erklären würden, weshalb es bei den vielen Straßenbaustellen in Berlinoder bei Großprojekten wie dem Flughafen BER so pannenreich und nur imSchneckentempo vorangeht. Aber im Ernst: Was nützt es, wenn Berlin denMindestlohn für Unternehmen, die Aufträge vom Land annehmen, immer weiteranhebt, dann aber bei der Auftragsvergabe oder auf den Baustellen gar nichtkontrolliert wird, ob sich die Firmen auch an die Tarifvereinbarungen für diejeweiligen Branchen halten? Die öffentliche Hand ist da gefordert, Abhilfe zuschaffen. Die Verwaltung sollte vor der Erteilung des Zuschlags zumindestüberprüfen, ob das, was da auf den Papieren steht, überhaupt plausibel seinkann. Denn Teilzeitarbeit etwa in der Essensausgabe einer Schulmensa klingtlogisch - auf einer Baustelle, wo sogar sonnabends gearbeitet wird, aber ehernicht. Doch bislang haben die schwarzen Schafe am Bau, die ihre Mitarbeitervormittags anmelden und am Nachmittag schwarz arbeiten lassen, wenig zubefürchten. Eine Überprüfung der Bieter durch die Verwaltung findet kaum statt,und Kontrollen durch den Zoll sind aufgrund von Personalmangel genauso selten.Das muss sich ändern, damit sich nicht einige Wettbewerbsvorteile auf Kosten derehrlichen Betriebe - und zulasten ihrer Mitarbeiter - verschaffen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4448955OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell