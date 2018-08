BERLINER MORGENPOST: Baustelle Bäder-Betriebe / Kommentar von Joachim Fahrun zu Berliner Bäder-Betrieben

Berlin (ots) - Kurzform: Die Bäder-Betriebe stehen unterverschärfter Beobachtung der Politik. Senat und Abgeordnete sindunzufrieden. Zu wenig zahlt sich der gestiegene finanzielle Einsatzdes Landes in Zufriedenheit der Bürger aus. Mehr Geld bei wenigerLeistung, das will eine ganz große Koalition im Abgeordnetenhausnicht länger hinnehmen. Im September müssen die Bäderchefs imAbgeordnetenhaus darlegen, wie sie ihren Betrieb für die Zukunft fitmachen wollen. Zwar gleicht der Rekordsommer den auch in denwetterunabhängigen Hallenbädern registrierten Besucherschwund dervergangenen Jahre aus, doch die Probleme der Berliner Bäder kann auchdie Hitze nicht vergessen machen.Der vollständige Kommentar: Die Wasserbecken der Freibäder sindbei konstanten Backofentemperaturen gerade für Bewohner deraufgeheizten Innenstadt wahre Sehnsuchtsorte. Kein Wunder also, dassder Endlos-Sommer 2018 den Bäder-Betrieben Rekordzahlen beschert.Schon vor dem August passierten an den 17 Bädern des Landesbetriebesmehr Gäste die Eingangskontrollen als im gesamten Regensommer desVorjahres. Sogar der Allzeit-Rekord des Sommers 2003 mit mehr alszwei Millionen Badegästen scheint erreichbar. Für diekrisengeschüttelten Berliner Bäder-Betriebe ist der Ansturm Segen undFluch zugleich. Die Eintrittsgelder der Hitzegeplagten werden dieJahresbilanz der Anstalt öffentlichen Rechtes aufhübschen. DerRekordsommer legt aber auch die Schwächen der Bäder-Betriebe offen.Die Anlagen arbeiten am Limit, es drohen Havarien wie neulich imSommerbad Pankow, das mitten an einem heißen Sonntag geräumt werdenmusste. Auch fehlt Personal, um den Andrang zu meistern. Dass vieleSommerbäder erst öffneten, nachdem die Menschen schon einige heißeWochen ohne Abkühlungsmöglichkeit durchlebt hatten, ist schon fastvergessen. Die Bäder-Betriebe stehen unter verschärfter Beobachtungder Politik. Senat und Abgeordnete sind unzufrieden. Zu wenig zahltsich der gestiegene finanzielle Einsatz des Landes in Zufriedenheitder Bürger aus. Mehr Geld bei weniger Leistung, das will eine ganzgroße Koalition im Abgeordnetenhaus nicht länger hinnehmen. ImSeptember müssen die Bäderchefs im Abgeordnetenhaus darlegen, wie sieihren Betrieb für die Zukunft fit machen wollen. Zwar gleicht derRekordsommer den auch in den wetterunabhängigen Hallenbädernregistrierten Besucherschwund der vergangenen Jahre aus, doch dieProbleme der Berliner Bäder kann auch die Hitze nicht vergessenmachen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell