BERLINER MORGENPOST: Ein Baustein zur Smart City / Kommentar von Andreas Abel zu freiem Wlan in Berlin

Berlin (ots) - Es ist eine gute Nachricht, dass nun 650Zugangspunkte an öffentlichen Orten für einen kostenlosenInternetzugang zur Verfügung stehen. In Krankenhäusern wird auch nachund nach kostenloses Wlan aufgebaut, bei der BVG ebenfalls. Diversenicht-kommerzielle Freifunk-Initiativen sorgen zusätzlich fürkostenlosen Internetzugang. Das alles reicht aber noch nicht.Insgesamt müssten nach Überzeugung der Berliner Verwaltung rund 5000Wlan-Hotspots aufgebaut werden, damit das Netz allein innerhalb desS-Bahnringes flächendeckend funktioniert. Zudem ist der Gratis-Zugangzum Internet in der Öffentlichkeit nur ein Baustein auf dem Weg zurSmart City. Von der Digitalisierung etwa der Verkehrsinfrastruktur,die sich Rot-Rot-Grün auf die Fahnen geschrieben hat, sind wir nochweit entfernt.