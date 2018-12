BERLINER MORGENPOST: Die Bahn als Vorbild / Leitartikel von Philipp Neumann zur Tarifeinigung bei der Bahn

Berlin (ots) - Kurzform: Kluge Gewerkschaften - und klugeArbeitgeber - sollten sich bemühen, die Wünsche der Arbeitnehmer zuberücksichtigen. Das ist sicherlich kompliziert, es ist auch nichtzum Nulltarif zu haben, weshalb hart gerungen werden muss.Gleichzeitig ist es aber absolut notwendig. Wenn wir immer älterwerden und immer länger arbeiten können und zum Teil auch müssen,dann muss es Modelle geben, die dies erträglich machen. Dass dasgrundsätzlich geht, das zeigen Tarifverträge wie der bei derDeutschen Bahn. Wenn solche Vorbilder obendrein dazu führen würden,dass weniger Arbeitgeber aus Tarifverträgen flüchten, weil sie ihrenWert erkennen und mehr auf die Wünsche ihrer Belegschaft hören, dannhätten alle Seiten etwas davon.Der vollständige Leitartikel: Dass die Deutsche Bahn sich miteiner ihrer beiden Gewerkschaften auf einen neuen Tarifvertraggeeinigt hat, ist die beste Vorweihnachtsnachricht in diesemDezember. Kein Bahnstreik, jedenfalls kein absehbarer, das bedeutetrelativ stressfreies Reisen - sofern Bahnfahren zur Weihnachtszeitüberhaupt stressfrei möglich ist. Es gibt mehr Geld für dieBahn-Beschäftigten, das ist klar. Das Paket, das das Unternehmenzusammen mit der Gewerkschaft EVG auf den Tisch gelegt hat, enthältaber noch mehr. Zum wiederholten Mal haben beide Seiten einen Vertragvereinbart, der ziemlich modern ist: In der zweiten Stufe ab Januar2021 können die Bahnbeschäftigten wählen, ob sie mehr Geld, mehrFreizeit oder mehr Urlaub haben wollen. Das setzt sichtbar Maßstäbe.Die Bahngewerkschaft ist nicht die erste, die in Tarifverträgen einsolches Modell ausprobiert hat. Die IG Metall und Verdi haben bereitsähnliche Vereinbarungen getestet. Mit Erfolg: Wie eine Auswertung derletzten Tarifrunde bei der Bahn zeigt, entschied sich gut die Hälfteder Beschäftigten für zusätzlichen Urlaub. Die andere Hälfte nahm daszusätzliche Geld, und ein kleiner Rest von zwei Prozent wählte dieArbeitszeitverkürzung. Das zeigt Zweierlei. Erstens: DieIndividualisierung und Flexibilisierung setzt sich auch beiTarifrunden durch. Es gibt nicht mehr den einen Abschluss für alle.Die Bedürfnisse von alten und jungen Mitarbeitern, von Singles undEltern sind höchst unterschiedlich. Gut, dass Gewerkschaften undArbeitgeber das begreifen. Gut, dass Arbeitnehmer wählen können. FürArbeitgeber macht das die Personalplanung ganz bestimmt nichteinfacher, das ist richtig. Aber auch sie sollten ein Interesse anzufriedenen Mitarbeitern haben. Mit differenziert verhandeltenTarifverträgen können sie etwas zurückgeben - im Austausch für diewachsende Flexibilität, die sie ihren Mitarbeitern abverlangen. Diekönnen es sich in Zeiten des Fachkräftemangels inzwischen leisten,neue Forderungen zu stellen. Das führt zur zweiten Erkenntnis: In derArbeitswelt brechen - nicht erst seit gestern, aber doch inwachsendem Tempo - jahrzehntelange fest gefügte Strukturen auf.Arbeitszeiten entsprechen nicht mehr dem Schema "nine to five".Gleichzeitig wird der Arbeitsdruck größer: Arbeitnehmer müssen mehrArbeit in kürzerer Zeit bewältigen. Sie konkurrieren mit Robotern undKünstlicher Intelligenz. Das Bedürfnis nach Auszeiten wird daverständlicherweise größer. In Ehen und Partnerschaften, in denenimmer häufiger beide Teile arbeiten, wächst außerdem das Bedürfnisnach gemeinsamer Zeit. Dabei geht es nicht nur schlicht um Freizeitund Erholung, sondern auch um Zeit, um beispielsweise Angehörige zupflegen. Kurz: Die Prioritäten bei vielen Arbeitnehmern verschiebensich gerade. Kluge Gewerkschaften - und kluge Arbeitgeber - solltensich bemühen, diese Wünsche der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Dasist sicherlich kompliziert, es ist auch nicht zum Nulltarif zu haben,weshalb hart gerungen werden muss. Gleichzeitig ist es aber absolutnotwendig. Wenn wir immer älter werden und immer länger arbeitenkönnen und zum Teil auch müssen, dann muss es Modelle geben, die dieserträglich machen. Dass das grundsätzlich geht, das zeigenTarifverträge wie der bei der Deutschen Bahn. Wenn solche Vorbilderobendrein dazu führen würden, dass weniger Arbeitgeber ausTarifverträgen flüchten, weil sie ihren Wert erkennen und mehr aufdie Wünsche ihrer Belegschaft hören, dann hätten alle Seiten etwasdavon.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell