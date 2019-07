BERLINER MORGENPOST: Ausfälle nicht überraschend / Kommentar von Thomas Fülling zur Deutschen Bahn

Berlin (ots) - Kurzform: Wer umweltpolitisch erreichen will, dassmehr Menschen mit dem Zug, der Tram oder dem Bus statt mit demeigenen Auto unterwegs sind, muss für spürbar mehr Zuverlässigkeit imöffentlichen Nahverkehr sowie im regionalen Bahnverkehr sorgen.Gelingt das nicht, ist die Verkehrswende zum Scheitern verurteilt.Der vollständige Kommentar: Ausgerechnet am bislang heißestenWochenende des Jahres sind in der Region Dutzende Zugfahrtenausgefallen. Und im wald- und seenreichen Berliner Bezirk Treptow-Köpenick fuhren auf zwei Tram-Linien kaum noch Bahnen. Für dieFahrgäste hieß das, unter glühender Sonne deutlich länger als geplantauf die Fahrt ins Grüne oder wieder zurück zu warten. Auch für diekommenden Wochenenden muss mit derartigen Erlebnisse gerechnetwerden. Doch die Ausfälle kamen alles andere als überraschend. Schonseit Jahren beklagen Fahrgastverbände, dass die Bahn, aber auch dieBVG zu wenig für ihren Fahrer-Nachwuchs tun. Das Problem dabei: DerJob eines Lokführers, früher Traum jedes kleinen Jungen, ist längstnicht mehr so attraktiv wie einst. Es gibt heute viel bequemereAlternativen. Der harte Schichtdienst und häufig wechselndeEinsatzzeiten sorgen in der Berufsgruppe zudem fürüberdurchschnittlich hohe Krankenstände und viel Fluktuation. Auchhaben die Gewerkschaften für die Lokführer umfangreiche, aber starreRegelwerke erstritten, die einen kurzfristigen Ersatz fast unmöglichmachen. Doch ohne Fahrer an Bord fällt die Zugfahrt schlicht aus.Politik und Unternehmen sind nun gleichermaßen gefragt. Sie müssendeutlich mehr tun, um die Schichtarbeit wieder attraktiver, aber auchgesundheitsverträglicher zu machen. Zudem ist mehr Innovationsmutnotwendig. Fahrerloses Fahren, das beweist gerade ein Pilotversuchvon Siemens und den Potsdamer Verkehrsbetrieben ist auf der Schienetechnisch machbar, scheitert im Alltag aber noch an vielenrechtlichen Hürden. Wer umweltpolitisch erreichen will, dass mehrMenschen mit dem Zug, der Tram oder dem Bus statt mit dem eigenenAuto unterwegs sind, muss für spürbar mehr Zuverlässigkeit imöffentlichen Nahverkehr sowie im regionalen Bahnverkehr sorgen.Gelingt das nicht, ist die Verkehrswende zum Scheitern verurteilt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell