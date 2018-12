BERLINER MORGENPOST: Aus Angst zufrieden - Kommentar von Martin Nejezchleba zu den steigenden Mieten in Berlin

Berlin (ots) - Da sind sie ja endlich. Die positiven Nachrichtenzum Wohnungsmarkt. So zumindest hat am Mittwoch der Verband derBerlin Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBU) seinen jährlichenMietreport verkauft.84 Prozent der Berliner finden ihre Miete angemessen. Viele nennensie sogar günstig oder sehr günstig. Der BBU sieht sich alsMietpreisdämpfer. Denn die Mieter ihrer 700.000 Wohnungen zahlen lautBericht sechs Prozent weniger als der Berliner Durchschnitt. Alleshalb so wild?Allein, für die niedrige Durchschnittsmiete sind vor allem diesechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verantwortlich. Undselbst bei denen sind die Mieten gestiegen. Um 3,5 Prozent in nureinem Jahr. Sie hat der Senat zu moderatem Mietenwachstumverpflichtet. Die Deutsche Wohnen nicht. Sie ist mit 110.000Wohnungen im BBU vertreten. Mietsteigerung: 6,48 Prozent.Doch die andere Seite der Zufriedenheit ist die Angst. LautEnergiedienstleister Techem zogen 2017 nur noch 6,7 Prozent derBerliner um. Vor sieben Jahren waren es noch 15 Prozent. Keiner trautsich mehr, aus der Wohnung auszuziehen, egal wie eng sie über dieJahre geworden ist.Und laut Mieterverein geben viele Berliner bereits 50 Prozentihres Einkommens für Miete aus. Berlin braucht neue Wohnungen undbesseren Schutz für Mieter. Die Politik muss handeln. Da gibt esnichts schönzureden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell