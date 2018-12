BERLINER MORGENPOST: Auf dem Trockenen / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Seit 29 Jahren ist der Checkpoint Charlie eintouristischer Rummelplatz der allerpeinlichsten Sorte. Und daran wirdsich, das hat der Senat an diesem Dienstag klar gestellt, so schnellauch nichts ändern. Dabei sah es im Sommer noch danach aus, alsbewege sich wirklich etwas. Der Senat und der private InvestorTrockland hatten sich auf die Eckpunkte einer künftigen Bebauunggeeinigt. Doch wie alle Vorgänger-Senate agierte auch derrot-rot-grüne in Sachen Checkpoint Charlie unglücklich. Nun also sollein Bebauungsplan her, der den mit Trockland ausgehandelten Deal inweiten Teilen aushebelt. Der Senat muss sich fragen lassen, warum ernicht gleich klar definiert hat, was er dort wünscht.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell