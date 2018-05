BERLINER MORGENPOST: Auf Kosten der Mieter - Kommentar von Dominik Bath

Berlin (ots) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen fährt Gewinneauf Kosten der Mieter ein. Weil die Kaltmieten in den 160.000 Wohn-und Gewerbeeinheiten des Konzerns seit Jahren steigen, sprudeln dieMillionen. Investmentgesellschaften und Aktionäre reiben sichangesichts der guten Zahlen die Hände.Allerdings finden die Gewinnsteigerungen auf dem Rücken der Mieterstatt. In Berlin, wo die Deutsche Wohnen insgesamt rund 108.000Wohnungen vermietet, gibt es deswegen schon seit Jahren Ärger. Wohlkaum ein anderes Immobilienunternehmen setzt Mieterhöhungen sokonsequent durch wie die Deutsche Wohnen. Der Konzern profitiertdabei von dem ohnehin schon angespannten Mietmarkt in der Hauptstadt.Die Mächtigen der Stadt blenden dabei aber nur allzu gern eigeneFehler der Vergangenheit aus. Denn ein Großteil derBestandsimmobilien der Deutsche Wohnen war einst in der Hand desLandes Berlin. Wegen finanzieller Engpässe entschieden sich diePolitiker vor Jahren, die Wohnungsbestände nach und nach zuverscherbeln. Jetzt ist das Leid groß.Die Deutsche Wohnen wird in diesem Jahr weiter sanieren undmodernisieren. Dank der dann folgenden Mieterhöhungen werden sich dieAusgaben innerhalb weniger Jahre amortisiert haben. Politiker solltenihren Handlungsspielraum nutzen. Dazu gehört auch, Unternehmen wiedie Deutsche Wohnen stärker in die Pflicht nehmen: In deutschenBallungsgebieten gibt es zu wenige Wohnungen. Städten wie Berlin oderMünchen würde es guttun, wenn Immobilienkonzerne einen Großteil ihrerGewinne in den Neubau von Wohnungen reinvestieren müssten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell