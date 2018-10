BERLINER MORGENPOST: Auf Kosten der Berliner / Leitartikel von Christine Richter zum Diesel-Fahrverbot

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Kurzform: Nach den Fahrverboten in anderendeutschen Städten hat das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag nunauch Diesel-Fahrverbote für einzelne Straßen in Berlin verhängt. Weildie Politik zu viel Zeit verstreichen ließ, Maßnahmen gegen dieLuftverschmutzung umzusetzen, weil die Luft an einigen Stellen in derInnenstadt über die vergangenen Jahre wahrlich schlechter gewordenist, weil die Gesundheit der Menschen zu Recht an erster Stellesteht. Die Leidtragenden sind wieder einmal die Menschen, die auf dasAuto angewiesen sind und die sich eben nicht alle drei Jahre einneues Diesel-Fahrzeug kaufen können. Das Urteil hat erneut gezeigt:Von einer funktionierenden Metropole mit einem intelligentenVerkehrsmix aus öffentlichem Personennahverkehr, Radfahrern,Fußgängern, privatem und betrieblichem Autoverkehr ist Berlin weitentfernt. Leider.Der vollständige Leitartikel: Es hatte sich abgezeichnet: Nach denFahrverboten in anderen deutschen Städten hat das BerlinerVerwaltungsgericht am Dienstag nun auch Diesel-Fahrverbote füreinzelne Straßen in Berlin verhängt. Weil die Politik zu viel Zeitverstreichen ließ, Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung umzusetzen,weil die Luft an einigen Stellen in der Innenstadt über dievergangenen Jahre wahrlich schlechter geworden ist, weil dieGesundheit der Menschen zu Recht an erster Stelle steht. DieLeidtragenden sind wieder einmal die Menschen, die auf das Autoangewiesen sind und die sich eben nicht alle drei Jahre ein neuesDiesel-Fahrzeug kaufen können. Das sind viele Handwerker, aber auchEinzelhändler, Supermarktbetreiber, Apotheker, natürlich dieIndustriebetriebe und viele andere Dienstleister. Es sind aber auchMenschen, die in den Außenbezirken wohnen und die eben nicht soeinfach und zu jeder Uhrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in dieStadt kommen. Es sind Familien, die mit dem gar nicht so altenDiesel-Fahrzeug ihre Einkäufe zum Wochenende erledigen und die Tütennicht in den Bus und die U-Bahn schleppen wollen. Die die Kindermorgens zur Schule oder mittags zum Sport bringen. Es sind vor allemauch die Fahrzeuge der Müllentsorger, die BVG-Busse, die Wagen derWasserbetriebe und so manches Taxi, das ein Diesel der Euronorm 4oder 5 ist. Also, zumindest ist es für Berlin so berechnet, etwajedes vierte Dieselfahrzeug. Was für eine immense Zahl. Diese kenntauch der rot-rot-grüne Senat in Berlin. Seit Langem. Die politischVerantwortlichen, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos,für Grüne), haben zwar mit den Unternehmensverbänden in Berlin undBrandenburg, der Handwerkskammer oder der Industrie- undHandelskammer Gespräche geführt, doch von dem Ziel, gerichtlichangeordnete Fahrverbote zu vermeiden, war man weit entfernt.Stattdessen wurden Tempo-30-Zonen auf der Leipziger Straße oder demTempelhofer Damm verhängt, die erwartungsgemäß in so kurzer Zeit kaumetwas an der Luftverschmutzung änderten, zumal sich die Autofahrerandere Strecken durch die jeweiligen Stadtviertel gesucht haben. Wassie im Übrigen auch bei den jetzt vorgesehenen Fahrverboten machenwerden. Dabei gibt es so viele Fragen zu klären, wie man dieStickstoffdioxid-Belastung nachhaltig in einer Stadt wie Berlinreduzieren könnte: Warum gibt es noch immer so wenig E-Mobility inBerlin? Warum werden die finanziellen Anreize für Interessierte nichterhöht, wenn man doch die smarte City mit E-Autos haben möchte, zumalin einer Zeit, in der Berlin über sehr hohe Steuereinnahmen verfügt?Warum gibt es keine Nachrüstungs-Prämien für Dieselfahrzeuge? Warumwerden die Park & Ride-Plätze an der Stadtgrenze nicht ausgebaut,damit mehr Pendler aus Brandenburg auf die Bahn umsteigen? Und warumist Berlin nicht in der Liste der 14 Städte bundesweit aufgenommenworden, die die große Koalition vor einer Woche beschlossen hatte?Warum also ist Berlin nicht Teil dieses "Diesel-Kompromisses", der,so faul er zu sein scheint, zumindest finanzielle Unterstützung fürDiesel-Autobesitzer vorsieht? Berlins Verkehrssenatorin Günther gabam Dienstag der Bundesregierung und der Autoindustrie die Schuld anden Fahrverboten. Sicherlich haben der Bund, der ebenfalls so langeuntätig blieb, und vor allem die Autobauer, die ihre Kunden in denvergangenen Jahren betrogen und belogen haben, eine großeVerantwortung für die jetzige Situation. Aber auch die lokalenPolitiker. Eines hat das Urteil erneut gezeigt: Von einerfunktionierenden Metropole mit einem intelligenten Verkehrsmix ausöffentlichem Personennahverkehr, Radfahrern, Fußgängern, privatem undbetrieblichem Autoverkehr ist Berlin weit entfernt. Leider.