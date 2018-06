BERLINER MORGENPOST: Ein Anfang, mehr nicht / Kommentar von Susanne Leinemann zum Kita-Gipfel

Berlin (ots) - Kurzfassung: Das ist die gute Nachricht, der Gipfelkam überhaupt. Die Senatorin hatte gerufen und 18 Vertreter derwichtigsten Gruppen aus dem Kita-Kosmos sprachen miteinander. Was istmöglich, was auf keinen Fall, wie kann man schnell Verbesserungenerreichen? "Alle denken über ihre Schmerzgrenze nach", sagte späterRoland Kern vom Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden.Denn ohne Abstriche wird sich nichts bewegen. Es müssen neueKitaplätze her - und zwar schnell. Jede neue Erzieherin, jederQuereinsteiger bedeutet Entlastung. Also will man auch andere Berufein den Kitas zulassen, "multiprofessionelle Teams" bilden. DieErzieherausbildung auch für Nichtabiturienten öffnen. Aber all dasbringt keine sofortige Erleichterung. Für die Eltern, die jetzthänderingend einen Kita-Platz suchen, ist das hart. Unmittelbar hatdieser Kita-Gipfel ihnen nichts gebracht.Der vollständige Kommentar: Nein, ein Wunder hat sich nichteingestellt nach dem "Kita-Spitzengespräch", zu dem BildungssenatorinSandra Scheeres (SPD) eingeladen hatte. Zwar hatten Vertreter derGewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur Einstimmung amMorgen Erzieherinnen "gebacken", lecker mit Zuckerguss - aber imrichtigen Leben geht es halt nicht so einfach. Zu viele Vorboten derKita-Krise wurden übersehen, zu viele Warnsignale überhört. "DieserKita-Gipfel kommt zu spät", sagte deshalb Katharina Mahrt, die EndeMai zusammen mit anderen Müttern die Demo "Kita-Krise" organisierthatte. Aber, das ist die gute Nachricht, der Gipfel kam überhaupt.Die Senatorin hatte gerufen und 18 Vertreter der wichtigsten Gruppenaus dem Kita-Kosmos sprachen miteinander: Eltern, große Kita-Trägeroder -Verbände, Vertreter der Eigenbetriebe, Gewerkschaft undPolitik. Was ist möglich, was auf keinen Fall, wie kann man schnellVerbesserungen erreichen? "Alle denken über ihre Schmerzgrenze nach",sagte später Roland Kern vom Dachverband der Berliner Kinder- undSchülerläden. Denn ohne Abstriche wird sich nichts bewegen. Es müssenneue Kitaplätze her - und zwar schnell. Jede neue Erzieherin, jederQuereinsteiger bedeutet Entlastung. Nur sie können weitere Kinderbetreuen, die noch auf Wartelisten stehen. Also will man auch andereBerufe in den Kitas zulassen, "multiprofessionelle Teams" bilden.Menschen einen festen Vertrag geben, die längst in einer Kitaarbeiten und aushelfen. Und die Erzieherausbildung auch fürNichtabiturienten öffnen. Aber all das bringt keine sofortige, keineganz schnelle Erleichterung. Für die Eltern, die jetzt händeringendeinen Kita-Platz suchen, ist das hart. Unmittelbar hat dieserKita-Gipfel ihnen nichts gebracht. Ach, könnte man sich die Erzieherdoch backen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell