BERLINER MORGENPOST: Amris Identitätsschwindel / Leitartikel von Joachim Fahrun zu Attentäter Amri

Berlin (ots) - Die Politiker sollten sich jetzt über jene Aufgabenverständigen und diese umsetzen, über die schnell politischeEinigkeit herzustellen ist, anstatt Abwehrfronten mitGrundsatzdebatten zu provozieren. Wenn nicht gleich in Europa, dannmuss doch wenigstens in den 16 deutschen Bundesländern ein schnellerAbgleich der Fingerabdrücke erfolgen. Es steht zu befürchten, dassdabei noch viele Amris alias Hassas alias Almasis auffliegen. Wer beiseiner Aufnahme dermaßen lügt, führt nichts Gutes im Schilde und istan Integration in Deutschland nicht interessiert. Deswegen ist einsolches Vorgehen auch im Interesse der Hunderttausendengesetzestreuen Asylbewerber, die unseren Schutz verdienen.Der vollständige Leitartikel unter: morgenpost.de/209182795Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell