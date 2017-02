BERLINER MORGENPOST: Ärger an der Rigaer Straße / Kommentar von Michael Mielke zu Rigaer Straße 94

Berlin (ots) - Hohn und Triumph der Hausbesetzer waren amDonnerstag im Gerichtssaal zu erleben. Es geht augenscheinlich nichtdarum, in lieb gewordenen Wohnräumen verbleiben zu können und dafürauch zu kämpfen. Wäre es so, hätten die Besetzer das Angebot desEigentümers angenommen und den - weit unter der ortsüblichen Mieteliegenden - Mietvertrag unterschrieben. Daran jedoch, auch das wurdeam Donnerstag erneut deutlich, gibt es kein Interesse. Ziel ist esoffenkundig, einen rechtsfreien Raum zu verteidigen. Am bestenmithilfe der Regeln des Staates, dem ansonsten verächtlichgegenübergestanden wird. Genau das ist wieder einmal gelungen.Letztlich ist es ein Bankrott des Rechtsstaates.Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209483481Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell