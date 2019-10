BERLINER MORGENPOST: 30 Leuchttürme für die SPD / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Ein Leuchtturm steht meistens allein an einer Küsteund leuchtet den Schiffen. Wenn der Landesvorstand der Berliner SPDnun nicht weniger als 30 Leuchtturmprojekte benennt, die dieirrlichternde Partei wieder auf den richtigen Kurs bringen sollen,dann hat man sich zunächst mal mit dem Sprachbild vertan. 30leuchtende Türme nebeneinander gleichen eher einer Gruppe Windräder,auf deren Spitzen rote Lämpchen blinken. Die Strahlkraft einzelnerVorschläge wird eher gedämpft. Aber die SPD ist eineWeltverbesserungspartei und muss den Mitgliedern aus allen möglichenPolitikfeldern die Chance einräumen, sich in ihren Beschlüssenwiederzufinden. Ob dadurch klarer wird, wofür die SPD in erster Liniesteht, darf bezweifelt werden. Die vielen Lichter blenden eher, alsdass sie der Partei den Weg weisen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell