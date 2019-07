BEEsharing bietet ab sofort ehrlich echten Honig auch im Einzelhandel / Strenge Qualitätskontrollen garantieren dem Verbraucher reinen Honig von heimischen Imkern (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Online-Netzwerk BEEsharing vermittelt nicht nur artgerechteBestäubungsangebote zwischen Imkern und Landwirten, sondern vertreibtden Honig jetzt im Einzelhandel und über die Webseitewww.ehrlichechterhonig.de direkt an alle Honigfans. DieLieblingssorten der Deutschen wie Stadt-, Raps-, Wald- undBlütenhonig sorgen für reichlich Abwechslung auf dem Frühstückstisch.Dabei achtet das Unternehmen auf strenge Qualitätskriterien.So wird das Naturprodukt Honig von unabhängigen Laboren aufEchtheit und Herkunft analysiert. "Bei uns kann sich jeder sichersein, einen, im wahrsten Sinne des Wortes ehrlichen, echten Honig zukaufen", sagt BEEsharing-Gründer Otmar Trenk Gründer &Geschäftsführer von BEEsharing, der auch selbst zertifizierterBestäubungsimker ist.Um dieses Qualitätsversprechen zu belegen, setzt das Unternehmenauf Transparenz. Dass es für so ein Qualitätsversprechen an der Zeitist, zeigt auch eine Untersuchung der Stiftung Warentest aus demFrühjahr. Hier hat jeder vierte Honig mit der Note mangelhaftabgeschnitten.Anhand eines QR-Codes auf dem Honigglas kann sich der Käufer überLieferkette, Herstellungswege und Laboranalysen informieren. "Wirhaben sehr gute Kontakte zu unseren Produzenten und Lieferanten.Teilweise können wir die Herkunft des Honigs bis zur Blütezurückverfolgen", ergänzt Nils Gerber, Co-Gründer von BEEsharing undebenfalls zertifizierter Bestäubungsimker.Transparente Lieferketten ermöglichen es, in regionalen Strukturenzu arbeiten. BEEsharing arbeitet dabei auch mit kleinen und mittlerenImkereien zusammen und versucht so gezielt, vielfältig einzukaufen.Ein Gesamtkonzept, das auch im Einzelhandel gut ankommt. "Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BEEsharing, die unsergrundsätzliches Bestreben nach Transparenz und Innovationwiderspiegelt und unseren Kunden zukünftig einen klaren undzeitgemäßen Einblick in Lieferketten und Produktqualitätenermöglicht", sagt Anne Elegin, verantwortlich für den Einkauf vonHonig der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH.Faire Preise für deutsche ImkerDie günstigen Weltmarktpreise für Honig und verkrustete Strukturenim Großhandel setzen Honigproduzenten hierzulande unter Druck. Dabeisteigt die Nachfrage nach Produkten aus der Region von Jahr zu Jahr.Doch lediglich 20 Prozent der in Deutschland nachgefragten Menge anHonig kann aus Kapazitätsgründen überhaupt von heimischen Produzentenhergestellt werden."Lebensmittelproduktion sollte nachhaltig und regional sein, nurso fördert man die Pflanzen- und Artenvielfalt, denn Honig lässt sichimportieren, Artenvielfalt nicht. Als kompetenter Partner für Imkerund Landwirte helfen wir unter anderem bei der Schaffung vonStreuobstwiesen und Blühflächen, um so die Produktionsgebieteregional zu erweitern", erläutert Honig-Experte Otmar Trenk.BEEsharing garantiert Imkerinnen und Imkern eine professionelleVermarktung und faire Preise. Das ermöglicht den heimischenHonigproduzenten dem Kostendruck standzuhalten und die Nachfrage nachregionalem Honig zu bedienen.Die vier Sorten des deutschen Honigs von BEEsharing sindinzwischen nicht nur in 500 Lebensmittelmärkten wie Edeka,Reformhäusern und denn´s Biomarkt vorrätig, sondern auch Online überwww.ehrlichechterhonig.de erhältlich.Über www.beesharing.euBEEsharing ist das weltweit erste Online-Netzwerk, auf dem sichImker, Landwirte und Bienenfreunde vernetzen und austauschen können.Obst- und Gemüsebauern können die erforderliche Bestäubungsleistungüber die Plattform mit regionalen Bienenvölkern sowie mit Hummeln undMauerbienen abdecken. Imker finden spezielle Honigtrachten über dasNetzwerk. Auch ein Marktplatz befindet sich auf dem Netzwerk. Nebender digitalen Vermittlung kümmert sich BEEsharing um dieBereitstellung von fachspezifischem Wissen rund um Bienen und einerprofessionellen Bestäubungsdienstleistung. Menschen, die sich zumArtenschutz insbesondere von Insekten positionieren wollen, könnenauf www.beesharing.eu auch eine Bienenpatenschaft übernehmen. DasHamburger Start-up-Unternehmen wurde 2014 von den drei Imkern OtmarTrenk, Wolfgang Reuter und Nils Gerber gegründet.Unter www.beesharing.eu kann sich jeder Interessierte kostenfreiregistrieren.Pressekontakt:BEEsharing P.A.L.S. GmbHNils GerberJaffestr. 621109 HamburgTel.: +49 40 18017440 03nilsgerber@beesharing.euOriginal-Content von: BEEsharing P.A.L.S. GmbH, übermittelt durch news aktuell