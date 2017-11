BEEsharing auf Wachstumskurs: Landwirte und Obstbauern mit 1.200 Hektar Anbaufläche setzen bereits auf das Online-Netzwerk / Imker bieten auf der Plattform mehr als 3.000 Bienenvölker zur Bestäubung an (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hamburger Start-up BEEsharing setzt auch in diesem Jahr seinenWachstumskurs fort. www.beesharing.eu ist das weltweit ersteOnline-Netzwerk für Imker, Landwirte und alle Menschen, die sich imKampf gegen das Bienensterben engagieren. Die Plattform sorgtbundesweit dafür, dass Landwirte und Obstbauern die für eine guteErnte erforderliche Bestäubungsleistung mit regionalen Bienenvölkernabdecken können. Mit den aktuell registrierten Flächen und erfasstenBienenvölkern liegt das junge Unternehmen klar über Plan. Auch ausÖsterreich, der Schweiz und sogar Nord- und Südamerika gibt esmittlerweile Anfragen."Die positive Resonanz auf unser Online-Netzwerk freut uns sehr.Als Imker wissen wir genau, wie wichtig Vernetzung undErfahrungsaustausch sind, um die Bienenwirtschaft ökonomisch undökologisch erfolgreich zu betreiben", so die drei BEEsharing-Gründerund zertifizierten Bestäubungsimker Otmar Trenk, Wolfgang Reuter undNils Gerber. "Die aktuelle Diskussion rund um das Bienen- undInsektensterben zeigt erneut, dass Imker und Landwirte aufeinanderangewiesen sind. Für diese traditionelle Beziehung bieten wir mitwww.beesharing.eu eine digitale Plattform."Die Unterstützung für Imker und Landwirte begrenzt sich dabeinicht allein auf die Möglichkeit, Bestäubung online anzubieten und zubuchen. So erstellt BEEsharing auch Stellpläne, um eine optimaleBestäubungsleistung der Anbauflächen zu erzielen. Und auch beimTransport der Bienenstöcke stehen die Experten mit Rat und Tat zurSeite - bis hin zur behördlichen An- und Abmeldung derBienentransporte. Diese ganzheitliche Beratung ist für Landwirtekostenlos."Dank unseres aktiven und bundesweiten Netzwerks können wir inallen großen Anbaugebieten für Obst und Gemüse in Deutschland sowiein den angrenzenden Regionen in Österreich und der Schweiz dafürsorgen, dass die Bienen maximal nur 150 Kilometer bis zumBestäubungsort transportiert werden müssen", so BEEsharing-GründerTrenk. Der kurze Transport verringert nicht nur den Stress bei denTieren, sondern reduziert auch das Risiko der Ausbreitung vonErkrankungen und Parasiten. "Gerade vor dem Hintergrund desBienensterbens ist der regionale Ansatz wichtig, um die aktuelleSituation nicht noch durch Transporte kreuz und quer durch Europa zuverschärfen", warnt der Bienen-Experte.Um die Aspekte des Tier- und Artenschutzes noch stärker in dasBewusstsein der Menschen zu bringen, sind Otmar Trenk, WolfgangReuter und Nils Gerber permanent als Botschafter rund um das ThemaImkerei unterwegs und bieten neben zahlreichen Tipps zum Bienenschutzauf www.beesharing.eu auch die Übernahme von Bienenpatenschaften an:"Neben einigen Gläsern gesundem Honig bekommen die Paten einentieferen Einblick in die faszinierende Welt der Bienen." So vielEngagement spricht sich herum: So haben bereits Obstbauern ausSüdamerika den Kontakt zu den drei Hamburgern gesucht, und imnächsten Jahr folgen die Gründer einer Einladung ins Silicon Valleynach Kalifornien, dem "Fruchtgarten der USA".Über www.beesharing.euBEEsharing ist das weltweit erste Online-Netzwerk, auf dem sichImker, Landwirte und Bienenfreunde vernetzen und austauschen können.Obst- und Gemüsebauern können in der gesamten DACH-Region dieerforderliche Bestäubungsleistung über die Plattform mit regionalenBienenvölkern abdecken. Neben der digitalen Vermittlung derBienenvölker kümmert sich BEEsharing um die behördliche An- undAbmeldung der Bienentransporte und deren Durchführung bis hin zurBereitstellung von fachspezifischem Wissen rund um Bienen undBestäubung. Menschen, die sich im Kampf gegen das Bienensterbeneinbringen wollen, können auf www.beesharing.eu auch eineBienenpatenschaft übernehmen. Das Hamburger Start-up-Unternehmenwurde 2014 von den drei Imkern Otmar Trenk, Wolfgang Reuter und NilsGerber gegründet.Weitere Informationen:beesharing P.A.L.S. GmbHNils GerberZöllnerstraße 13a22761 HamburgTel.: +49 40 18017440Mobil: +49 173 522 97 15nilsgerber@beesharing.euPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: BEEsharing P.A.L.S. GmbH, übermittelt durch news aktuell