BDZV verleiht Bürgerpreis der deutschen Zeitungen an Navid Kermani

Berlin (ots) - Navid Kermani verkörpert eine Mischung ausPolitical Incorrectness und Weltzugewandtheit. Das sagte heute inBerlin der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger(BDZV), Dr. Mathias Döpfner. Wichtiger als die Freiheit desSchriftstellers sei die Freiheit des Geistes, die das Spektrum vonKermanis Arbeit durchziehe, erklärte Döpfner anlässlich derVerleihung des Bürgerpreises der deutschen Zeitungen an dendeutsch-iranischen Autor und Wissenschaftler. "Deutschland brauchtmehr Bürger wie Sie." Die Jury - alle Chefredakteure der im BDZVorganisierten Verlage - hatte Navid Kermani die mit 20.000 Eurodotierte Ehrung für sein Engagement für Toleranz und eine zivileGesellschaft zugesprochen.Der Schriftsteller und Soziologe Prof. Dr. Wolf Lepenies würdigteden Preisträger vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik und Medienin Berlin als "deutschen Staatsbürger und patriotischen Europäer",als einen Weltbürger, der sich universalen Werten wie denMenschenrechten verpflichtet wisse. Neben Kermanis demokratischemPatriotismus pries Lepenies in seiner Laudatio auch dessen "Mut zumPathos". In außergewöhnlichen Situationen benötige die "Demokratieals Staatsform der Nüchternheit" des Pathos, um nicht in Kälte zuerstarren. Es gehöre zum Kern von Kermanis bürgerschaftlichemEngagement, die Mehrheitsgesellschaft vor dem verhängnisvollen Drangzu warnen, "Einheitlichkeit herzustellen und kulturelle Nischenauszumerzen".Der in Köln lebende Kermani war unter anderem ausgezeichnetworden, weil er mit weiteren prominenten Mitstreitern als Folge derKölner Silvesternacht 2015 mit der so genannten "Kölner/RheinischenBotschaft" ein nachdrückliches Zeichen für eine kritische undselbstbewusste Zivilgesellschaft gesetzt hatte. "Es war so ein Momentder allgemeinen Sprachlosigkeit in Köln", erinnerte sich Kermanianlässlich der Bürgerpreisverleihung. "Niemand wusste, wie man mitden Ereignissen umgehen soll." Angesichts der "anschwellenden Gesängevon rechts" sei es darum gegangen, einerseits an der offenenGesellschaft festzuhalten und andererseits die Gewalt zu benennen,die durch Vertreter anderer Kulturen ausgeübt wurde. Einen wichtigenPart bei der Aufdeckung der Vorgänge wies Kermani den Medien undinsbesondere den Zeitungen zu. "Sonst wäre ja gar nicht zum Vorscheingekommen, was in Köln passiert ist." Zeitungen seien für dieInformation der Bevölkerung ohnehin ganz entscheidend, betonte derAutor weiter. "Sie haben Menschen, die in der ganzen Welt vor Ortberichten, aus Kriegs- und Krisengebieten. Und die dabei Gefahren aufsich nehmen." Kermani erinnerte in diesem Zusammenhang auch an dasSchicksal des in der Türkei inhaftieren deutsch-türkischen"Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel.Im vergangenen Jahr wurde Elisabeth Ehninger, Gründerin desVereins Dresden - Place to be, als "Bürgerin des Jahres" geehrt. DerVorschlag kam von den "Dresdener Neuesten Nachrichten". Zuvor gingder Preis an den Gründer der Hilfsorganisation Cap Anamur/DeutscheNotärzte e.V. und des Friedenskorps Grünhelme Rupert Neudeck(nominiert vom "Kölner-Stadt-Anzeiger"), an Gaby Wentland (nominiertvom "Hamburger Abendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert von der"Allgemeinen Zeitung", Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), dasEhepaar Birgit und Horst Lohmeyer (nominiert von der"Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie als ersten Preisträger 2010 anThomas Beckmann (nominiert von der "Rheinischen Post", Düsseldorf).Der aktuelle Preisträger Navid Kermani wurde gemeinsam von fünfZeitungen nominiert: "Kölner Stadt-Anzeiger", "Kölnische Rundschau","Express" (Köln), "Rheinische Post" (Düsseldorf) und"General-Anzeiger" (Bonn).Ausgezeichnet als "Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres" werdenPersonen, die auch jenseits ihrer eigentlichen ProfessionHerausragendes für die Gesellschaft leisten. Die deutscheNationalität ist ausdrücklich nicht Voraussetzung. WeitereInformationen zum Preis und alle Nominierten finden sich unterwww.buergerpreis-der-zeitungen.de.