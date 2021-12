BDZV-Tochter erhält neuen Namen: Aus ZV Akademie wird BDZVplus

Berlin (ots) -Die Service-Einheit des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), die ZV Akademie, wird umbenannt und erhält ein neues Corporate Design. Auch optisch wird damit die Zugehörigkeit zum BDZV wieder hergestellt, der seit einem Jahr mit einem neuen Erscheinungsbild auftritt. Außerdem übernimmt die hundertprozentige Tochter des Verbands mit der Umbenennung die breiter gefasste Ausrichtung auf Digitalpublisher und Zeitungsverleger."Das Plus im Namen von BDZVplus steht künftig für alle Mehrwerte, die der BDZV seinen Mitgliedern bietet. Das ist in erster Linie ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für eine Branche, die sich weiterhin im Wandel befindet und die besten Köpfe braucht, um diesen Wandel zu meistern", erklärte Jochen Dieckow, Geschäftsführer BDZVplus GmbH, heute in Berlin.Mehr als 1.000 Repräsentanten aus Zeitungshäusern nehmen jedes Jahr an Veranstaltungen von BDZVplus teil. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Verlegerinnen und Verleger, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Chefredakteurinnen und Chefredakteure, sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus Vertrieb und Anzeigengeschäft sowie weiteren Unternehmensbereichen.BDZVplus will die Mitglieder des BDZV wie bisher dabei unterstützen, Wissen, Kompetenz und Innovationskraft auf allen Unternehmensebenen auszubauen. Über das vielfältige Veranstaltungsprogramm informiert die Service-Tochter des BDZV ab sofort auf einer neu gestalteten Homepage unter www.bdzvplus.de.Für die Überarbeitung des Corporate Designs zeichnet die Berliner Agentur BOROS verantwortlich, die auch das neue Erscheinungsbild des BDZV entworfen hat.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuell