Berlin (ots) - Zur Eröffnung der Mitgliederversammlung desBundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am heutigen 24.September in Berlin hat BDZV-Präsident Dr. Mathias Döpfner in seinerRede die strategischen und politischen Ziele der Branche erläutert.Dazu gehöre, das einzigartige Netz der Zeitungszustellung inDeutschland als Infrastruktur zu begreifen. Diese werde, sofern esbei den absehbaren Kostensteigerungen bleibt, in den nächsten Monatenunter massiven, teilweise existenziellen Druck geraten. "Für dieWillensbildung in der Demokratie sind Zeitungen unvermindertsystemrelevant, das gilt auch für ihre Vertriebsstruktur", betonteder BDZV-Präsident.Döpfner begrüßte in seiner Rede ausdrücklich die Initiative vonBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, das Kartellrecht endlich andie heutigen Erfordernisse anzupassen und bei der Bewertung derMarktbeherrschung einzelner Unternehmen nicht mehr ausschließlich aufUmsätze in Euro und Cent zu achten, sondern auch den Wert desDatenschatzes zu berücksichtigen.Ein zentrales medienpolitisches Projekt der laufendenLegislaturperiode sei für den BDZV auch der Umgang mit der Marktmachtim Bereich der Suchmaschinen. Der Vorschlag der SPD-VorsitzendenAndrea Nahles, dass marktdominante Unternehmen ihren Datenschatz undihr Wissen mit Wettbewerber teilen sollen, sei hier ein wichtigererster Schritt.Beim Datenschutz bauten die Verlage auf eine Regulierung mitAugenmaß. Die aktuellen Vorschläge für eine EU-E-Privacy-Verordnungwürden die Refinanzierung digitaler Presseangebote allerdings infragestellen und müssten daher zurückgezogen werden. Für Deutschland undEuropa bedeute der intensive technologische Wettbewerb mit denführenden Plattformen in China und den USA auch, dass dieGesellschaft zu einem verantwortungsvollen und klugen Umgang mitDaten, künstlicher Intelligenz und Technik im Allgemeinen findenmüsse. "Meiner Überzeugung nach gehören die Daten demjenigen, der sieproduziert - in der Regel also den Bürgern", sagte Döpfner in seinerRede vor den Delegierten.Hilfreich bei der weiteren Transformation der Zeitungsbranche seiauch der neue gemeinsame Geist mit ARD, ZDF und Deutschlandradio, derin diesem Jahr entstanden sei. "Ich bin zuversichtlich, dass eszukünftig deutlich weniger Eingriffe der Rundfunkanstalten in dieMärkte der Presse geben wird und sich stattdessen mehr Möglichkeitenfür gemeinsame Aktivitäten auftun", sagte der BDZV-Präsident.