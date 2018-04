BDZV-Präsident Döpfner betont gemeinsame Herausforderungen von Tageszeitungen und Anzeigenblättern / Frühjahrstagung des BVDA beschäftigt sich mit Personalgewinnung und -entwicklung

Berlin (ots) - Die Frühjahrstagung des Bundesverbandes DeutscherAnzeigenblätter (BVDA) beschäftigte sich mit dem aktuellen ThemaNachwuchsgewinnung sowie Personalbindung und -entwicklung. Unter derÜberschrift "Kampf um Talente" wurden auf dem Anzeigenblattforum am20. April Strategien diskutiert, wie Anzeigenblattverlage vor demHintergrund des Fachkräftemangels qualifiziertes Personal für sichgewinnen und binden können sowie Kunden und die lokale Wirtschaft beider Personalsuche unterstützen können.BVDA-Präsident Alexander Lenders rief die Anzeigenblattverlageauf, in ihre eigenen Beschäftigten zu investieren und ihre lokaleMultiplikatorenrolle noch stärker wahrzunehmen. "Angesichts dergemeinsamen Herausforderungen von Anzeigenblättern und Tageszeitungenin einer digitalisierten Welt gilt es, die Interessen derPrintbranche geschlossen zu vertreten und mit Selbstbewusstsein indie Zukunft zu blicken", betonte der Präsident des Bundesverbandesdeutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner. Erappellierte an die Verlage, in die Redaktionen und gute Inhalte zuinvestieren. Der Kampf um die besten Köpfe habe längst begonnen -dieser sei entscheidend für den Unternehmenserfolg. NebenFlexibilität und Vielfalt in den Verlagen sei vor allem wichtig, fürdas eigene Produkt zu brennen. "Wir sind nur erfolgreich, wenn wirandere mit unserer Leidenschaft anstecken", betonte Döpfner.Prof. Dr. Martin Klaffke, Direktor des Hamburg Institute of ChangeManagement, zeigte im Anschluss einen Paradigmenwandel amArbeitsmarkt auf. Angesichts der demografischen Entwicklung und denpartiell bereits bestehenden Fachkräfte-Engpässen verschiebe sich dasMachtverhältnis zu Gunsten der Arbeitnehmerseite, ist Klaffkeüberzeugt. Um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern, seiprofessionelles Personalmanagement spielentscheidend. "DieUnternehmen müssen den Augenmerk auf Personalentwicklung und Führungrichten und Bedingungen schaffen, um Beschäftigte auch langfristig imUnternehmen zu halten", erläuterte Klaffke.Anike Oleski, Inhaberin der BerlinApotheke Schneider & Oleski,gehört zu den prämierten besten Arbeitgebern der Hauptstadt underläuterte, was ihr mittelständisches Unternehmen von anderen abhebt."Mir ist es wichtiger, dass jemand richtig Lust hat bei uns zuarbeiten, als dass er bereits viel Know-How gesammelt hat." Kompetenzkönne man aufbauen, Eigenmotivation müsse man mitbringen, so Oleski.Einen Einblick in das Geschäft der Arbeitgeber-Bewertungsplattformengewährte Dr. Steffen Zoller, Geschäftsführer der kununu GmbH. "DieArbeitswelt ändert sich radikal - und damit auch die Beziehungenzwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Über Bewertungsplattformenkönnen Unternehmen heute ganz einfach erfahren, wie ihre Mitarbeitersie als Arbeitgeber wahrnehmen", erklärte Zoller.Zum Abschluss des Anzeigenblattforums kamen die Wochenblattverlageselbst zu Wort. Sie erläuterten auf Augenhöhe, wie Arbeitsbedingungenmodernisiert wurden, um zu konkurrierenden Branchen aufzuschließen.Beschäftigten wurden Perspektiven und Chancen aufgezeigt sowieWeiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitern gezieltgefördert. Angesichts wachsender Herausforderungen in derMedienbranche betonte BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers dieWichtigkeit von gattungsspezifischen und praxisnahen Aus- undWeiterbildungen für die Verlage. "Durch die zukünftige Ausrichtungder BVDA Akademie nimmt der Verband die Themen Weiterbildung undPersonalentwicklung noch stärker in den Fokus", so Eggers.Pressekontakt:Ellen GroßhansTelefon: 030 / 72 62 98 - 2822Email: grosshans@bvda.deWeb: www.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell