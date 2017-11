BDZV-Präsident Döpfner: Öffentlich-rechtliche Sender und private Verlage brauchen Überlebensperspektive in der digitalen Welt

Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesverbands DeutscherZeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner, hat sich heute inBerlin nachdrücklich gegen den Vorwurf verwahrt, dassRundfunk-Journalisten von den Zeitungen "diskriminiert" würden."Immer wieder betonen wir in Interviews, Reden oder Beiträgen,welch wichtige Rolle das öffentlich-rechtliche Fernsehen für denQualitätsjournalismus in Deutschland spielt, wie sehr wir das dualeSystem bejahen und erhalten möchten und vor allem, wie groß unserRespekt vor den Leistungen der Journalistinnen und Journalisten vonARD und ZDF ist", schrieb Döpfner in einem Offenen Brief an dieArbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse(AGRA). Diese hatte in einer "Frankfurter Erklärung" beklagt, vonKolleginnen und Kollegen in Zeitungsredaktionen als Staatsfunkbezeichnet und in ihrer Arbeit verunglimpft zu werden.Der BDZV-Präsident machte hingegen deutlich, dass es sich hier umein Missverständnis handele: Für die privaten Zeitungsverlage, dieebenso wie die öffentlich-rechtlichen Sender einen wichtigen Beitragzur journalistischen Vielfalt und Qualität leisteten, sei esunverzichtbar, neben Werbeerlösen auch Erlöse aus digitalenAbonnements zu erzielen. Online-Journalismus sei andernfallslangfristig nicht zu refinanzieren. "Wenn kein nachhaltigerfolgreiches digitales Geschäftsmodell etabliert werden kann, wärebei weiter rückläufigem Printgeschäft ein Verlagssterben, eineReduzierung der Vielfalt die Folge. Wenn dann irgendwann quasi nurnoch öffentlich-rechtliche Online-Zeitungsangebote zur Verfügungstünden, dann und nur dann würde eine Art 'Staatspresse' entstehen,ein Monopol, das von zentral erhobenen Gebühren lebte und unter derAufsicht von Politikern aller Parteien stünde. DiesesKonjunktiv-Szenario als Vorwurf misszuverstehen, die Journalisten derARD seien 'Staatspresse', ist böswillig. Gemeint war es so nie",versicherte Döpfner und bot an, den Dialog mit den Autoren derFrankfurter Erklärung auch persönlich und öffentlich fortzusetzen.Denn: "Es geht um viel."Den Offenen Brief in ganzer Länge finden Sie auf der Website desBDZV.Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell